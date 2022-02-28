伊朗赞赏中国在阿富汗问题上发挥的建设性作用

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年2月28日，驻伊朗大使常华会见伊朗总统阿富汗事务特别代表卡泽米·库米（Kazemi qomi），就阿富汗问题交换意见。

常大使表示，国际社会应在尊重阿富汗主权、独立、领土完整基础上，支持阿富汗人民探索符合本国国情的发展道路，实现持久稳定和发展。中伊都是阿富汗重要邻国，我们愿同伊方继续就阿问题加强协调，共同致力于维护地区和平稳定。

卡泽米·库米高度评价中方在国际事务中的大国担当和外交智慧，赞赏中方在阿富汗问题上发挥的建设性作用，愿同中方保持密切沟通。