伊朗赞赏中国在阿富汗问题上发挥的建设性作用

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年2月28日，驻伊朗大使常华会见伊朗总统阿富汗事务特别代表卡泽米·库米（Kazemi qomi），就阿富汗问题交换意见。
常大使表示，国际社会应在尊重阿富汗主权、独立、领土完整基础上，支持阿富汗人民探索符合本国国情的发展道路，实现持久稳定和发展。中伊都是阿富汗重要邻国，我们愿同伊方继续就阿问题加强协调，共同致力于维护地区和平稳定。
卡泽米·库米高度评价中方在国际事务中的大国担当和外交智慧，赞赏中方在阿富汗问题上发挥的建设性作用，愿同中方保持密切沟通。
伊通社（IRNA）德黑兰02月28电 伊朗总统阿富汗事务特别代表卡泽米·库米高度评价中方在国际事务中的大国担当和外交智慧，赞赏中方在阿富汗问题上发挥的建设性作用，愿同中方保持密切沟通。
伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年2月28日，驻伊朗大使常华会见伊朗总统阿富汗事务特别代表卡泽米·库米（Kazemi qomi），就阿富汗问题交换意见。
常大使表示，国际社会应在尊重阿富汗主权、独立、领土完整基础上，支持阿富汗人民探索符合本国国情的发展道路，实现持久稳定和发展。中伊都是阿富汗重要邻国，我们愿同伊方继续就阿问题加强协调，共同致力于维护地区和平稳定。
卡泽米·库米高度评价中方在国际事务中的大国担当和外交智慧，赞赏中方在阿富汗问题上发挥的建设性作用，愿同中方保持密切沟通。
伊通社（IRNA）德黑兰02月15电 伊朗和巴基斯坦将成立一个联合工作组来处理边境管理事务，包括两国之间的安全、贸易和旅行问题。
伊通社（IRNA）德黑兰02月08电 王毅同伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安通电话强调，支持伊方在谈判中提出合理的诉求。
伊通社（IRNA）德黑兰01月09电 伊朗外阿米尔-阿卜杜拉希安在德黑兰会见阿富汗塔利班外长穆塔基。
伊通社（IRNA）北京12月22电 中国外长王毅提及伊朗加入“上合组织”强调中方聚焦区域合作，夯实友好根基。
伊通社（IRNA）德黑兰12月22电 伊朗海关总署发言人宣布，伊朗前8个月（2021年3月21日至11月21日）与其邻国的非石油贸易额为330亿美元，同比增长45。
伊通社（IRNA）德黑兰12月21电 伊朗禁毒总部秘书莫梅尼表示，伊朗在禁毒方面处于世界领先地位。
伊通社（IRNA）伊斯兰堡12月19电 伊斯兰合作组织在巴基斯坦首都伊斯兰堡召开外长理事会特别会议，商讨国际社会如何协助阿富汗经济免于崩溃。
伊通社（IRNA）伊斯兰堡12月19电 在伊朗外长与巴基斯坦总理会见时，两国官员强调全面地扩大两国双边关系。
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