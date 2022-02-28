伊核问题五国与伊朗举行新一轮会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：本次会谈期间双方希望尽量寻找共同点，通过外交途径解除对伊制裁。

早些于28日伊朗首席核谈判代表、副外长阿里·巴格里-卡尼（Ali Bagheri Kani）抵达奥地利首都维也纳参加本次会议。

据悉，这次会谈是以非正式方式举行。

据伊通社记者报道，本轮会谈开始前几个消息，伊朗首席核谈判代表分别与中国和俄罗斯的首席核谈判代表进行会晤。

今天在维也纳就伊核问题的专家会晤也是在进行中，各国专家谈判代表就关切的问题交换了意见。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)28日在记者会上就维也纳伊核谈判表示，协议草案已准备就绪，98%的内容是各方共同编写的，但仍有个别问题需要西方国家作出政治决断，包括解除制裁、提供“保证”以及对伊朗和平核活动的一些政治指控等问题。

他再次强调，伊方拒绝为谈判设定最后期限。过去几天，伊朗最高国家安全委员会就维也纳伊核谈判召开了多次会议，伊朗总统莱希也出席了会议。伊方谈判代表、副外长巴盖里已于27日晚返回维也纳，他将致力于推动解决未决问题。在谈判中，伊朗一直努力向西方阐述自己的红线和立场。

他表示，伊朗的红线不容突破，西方不应对此过多纠缠。