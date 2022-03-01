伊朗最高领袖： 乌克兰是美国造成危机政策的受害者

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）29日说，乌克兰是美国造成危机政策的受害者而我们支持和平解决乌克兰问题。

阿亚图拉·哈梅内伊29日上午通过视频方式为伊朗人民和全球穆斯林兄弟姐妹致辞。

伊朗最高领袖表示，在我们当今世界美国政权是现代野蛮行为的典型例子，而据全球所知正在美国的缺德行为和政策比世界的任何地方都严格。今天我们能看到如果有一天在该国空气比较冷的话一定会有些老百姓冻死，空气很热的话一定会有些贫穷的人热死了，美国最近几年的社会情况表明该国的歧视问题十分严重。

他说，在美国政权的背后有些黑手党他们为自己的利益需要在世界各地造成危机，因此他们每年都在阴谋造成各种各样的危机；比方说IS作为美国的见习犬就是为实现上述的目的而造成的，而美国政客自己承认自己创造该恐怖分子组织。

阿亚图拉·哈梅内伊指出，在上述框架内我们能了解到最近乌克兰问题也是源于美国的造危机政策；美国对乌克兰内部事的不断干涉而造成如变政的一些做法使该国的情况变成今天的这样子。

伊朗最高领袖强调，我们反对在世界各地的战争和破坏性的行为；我们根本不会赞称杀害无辜老百姓和破坏不同国家基础设施的做法而这是我们不变的说法。

他表示，我们和西方人不一样，他们是以反恐怖组织的借口袭击人家的婚礼并杀害无辜的老百姓！现在美国在叙利亚的东部在干什么？为什么他们偷叙利亚的石油和阿富汗人民的资源？他们为什么一直支持犹太复国主义政权在西亚的犯罪呢？

阿亚图拉·哈梅内伊说，就乌克兰的问题我们支持停止战争而希望那边的战争早点结束；但是应该注意的是为解决每一个危机我们得了解到那危机的根源；乌克兰危机的根源也是与美国和西方国家的政策有关的；我们应该好好研究这些问题然后去进行行动停止危机。