伊朗港口货物装卸量增长19%

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗历1400年(2021年3月21日至2022年2月19日)前11个月，伊朗港口货物装卸量达到14018.6万吨，同比增长19%。

虽然伊朗正在对抗美国对其经济的单边制裁，但该国的港口作为进出口的主要门户，在反抗制裁中发挥了重要作用。

伊朗政府的目标是在五年内将其港口能力提高一倍，已确定大量项目来发展和改善港口，并采取一些措施鼓励港口投资。

根据港口和海事组织数据，伊朗港口容量已从1392年(截止2014年3月)的1.8亿吨增加到上一历年(截止2021年3月)的2.5亿吨。到本财年末，伊朗港口总容量预计将达到2.8亿吨。

最近伊朗海关事务处长佛路子·阿斯加里（Forud Asgari）说，“在伊历前11个月期间，伊朗与不同国家之间交换的货物重量分别为1.49亿和40万吨，与去年11个月相比增加了12%。

他补充说，“对于伊历1400年前11个月的货物进口统计，我们自从不同国家进口了3600万吨价值为460亿美元，与去年同期相比增长了19%。

2021年6月伊朗海关总署发言人拉蒂非称，自2019年10月27日伊朗与欧亚经济联盟（EAEU）签署优惠贸易协定（PTA）以来，伊朗与该联盟的外贸总额已超过21.12亿美元，其中进出口额分别约为15.28亿美元和5.84亿美元。他指出，双边贸易总额的53％是根据PTA进行的。