媒体：伊朗核谈判似乎接近高潮 但还没有达成协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据·路透消息，关于恢复2015年伊朗核协议的谈判似乎已接近高潮，有消息称即将举行部长级会议。

伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希安当天和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话时说，伊朗准备好尽快敲定协议。西方国家的催促不会让伊朗放弃其设定的红线。一旦西方国家接受伊朗设定的红线，他愿意立即前往谈判举行地奥地利首都维也纳。

“我们已接近达成一项可能的协议，”美国国务院副发言人波特(Jalina Porter)告诉记者。但她警告说，仍有尚未解决的问题，而且鉴于伊朗核项目的进展速度，时间至关重要。

国际原子能机构(IAEA)的报告显示，伊朗丰度达到60%的浓缩铀库存几乎增加一倍，达到33.2公斤。

谈判人员正在寻求恢复世界大国与伊朗之间的核协议。根据该协议，伊朗同意限制其核计划，以换取放松导致该国石油出口锐减的经济制裁。

由于俄罗斯入侵乌克兰，全球油价一度飙升至大约10年来的最高水平；但随着外界预期伊核协议可能得到恢复，从而允许更多伊朗石油进入市场，油价趋于稳定。

然而，美国、伊朗和欧洲官员都表示尚未达成协议，即使一些参与者持乐观态度。

“有一些问题还需要敲定...悬而未决的问题相对较小，但尚未解决，”俄罗斯特使Mikhail Ulyanov说。在11个月的谈判中，他在公开场合是最乐观的参与者。

Ulyanov告诉记者，他认为现在会谈不会破裂，而且有可能举行部长级会议(通常有望在这样的会议上达成协议)，但他不能说会议是在周六、周日还是周一举行。

然而，伊朗外交部的一位发言人说，还需要做更多的工作。白宫一位官员说，与周三相比情况“没有变化”，周三白宫说各方正在努力厘清最困难的问题。

“一些相关问题仍未解决，永远无法保证成功，”协调会谈的欧盟外交官莫拉(Enrique Mora)在推特上写道。