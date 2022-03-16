伊朗跳火节 硝烟滚滚中迎接新年

伊朗国家通讯社（IRNA）：跳火节是在波斯传统春节——“诺鲁兹节” (Noruz节) 前的最后一个星期二晚。当记者在晚间8点走到德黑兰大街上，国内大城市的烟火此起彼伏，熊孩子们在各个意想不到的角落点燃炮仗，猛烈的一记“啪”的爆裂声，让人心惊胆战。民众们还拿出珍藏已久的烟花，绚丽的色彩点亮了本来庸常灰暗的德黑兰夜空。

最大的戏份还是归属跳火堆。民众们在马路边点燃枯树枝，凑成即兴的火堆，互相鼓劲，排队跳过。即使是身着长袍（chador）的女人们，也毫不在意长跑点燃的风险，让旁观者捏了一把汗。

据说按传统，人们还会围着火堆高唱：Sorkhi－ye to az man； Zardi－ye man az to（赐我健康的红色，带走病态的苍白）。可惜这项传统已经淡化，记者无缘听到。但歌词却也说明跳火节的来历。

跳火节起源于公元前1700年的圣火教早期。作为伊朗新年Noruz节的前奏，象征着新的一年开端。在拜火教的传说中，火是至高的光明神的象征。人们跳过火堆，象征着用火来净化身体，祛除病魔，在来年健健康康，精力充沛。

有意思的是，孔明灯这种中华文化的传统工艺品，也受到伊朗民众欢迎。在火堆旁，人们放飞孔明灯。在最热闹的时候，孔明灯的橘黄色灯火在夜空中点缀着，如点点星光。有很多是直接中国生产的，上面写着“许愿灯”三个汉字，印证出伊朗与中国之间密集的文化交流。