伊朗年产虾近5.8万吨

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗渔业组织（IFO）宣布，在过去的伊朗历年（截至3月20日），该国生产了近5.8万吨虾。

计划在2025年之前年产13万吨虾。

IFO称，为大幅提高虾产量，将需求包括营运、场地和建设、开发及机械化设备的资源，占成本65%的饲料供应则对增产及市场价格有很大影响。

伊朗的渔业总产量在世界上排第23名，在捕鱼业方面排第25名，在水产养殖业方面排第18名，在印度洋的金枪鱼捕鱼方面中排名第二，在印度洋西部捕鱼业方面排名第一。

最近伊朗国家兽医组织宣布，已经开始向向欧盟成员国出口伊朗水产养殖和渔业产品的新的伊朗公司进行出口和注册业务。

据伊朗农业圣战部周二的消息，尽管美国采取了严厉的制裁措施，阻碍了伊朗渔业产品的出口，但在兽医组织的努力下，伊朗再次获得了向欧盟成员国出口水产养殖和渔业产品的许可证。

目前，可以按照本组织和EC法规批准的条件，伊朗新的出口公司可以进行注册。

尽管遭受制裁，伊朗去年的渔业产量仍超过128万吨。

与此同时，伊朗渔业组织周二表示，尽管美国对伊朗实行制裁，该国向欧盟渔业和水产产品的新公司的注册和出口工作已经开始。

伊朗农业部通报称，尽管美国的制裁给伊朗渔业和水产产品出口带来了诸多问题，但伊朗仍再次获得了向欧盟出口水产品的许可证。

按照该国渔业组织根据《欧洲共同体法典》制定的标准，向欧洲联盟登记新的伊朗渔业和水产品公司是可行的。