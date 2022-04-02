伊朗想与俄罗斯在贸易结算中使用本币，有协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗中央银行国际事务副行长莫森∙卡里米4月1日向卫星通讯社表示，伊朗想与俄罗斯在贸易业务中使用两国本币，即卢布和里亚尔，就此已有相关协议。

卡里米说：“有协议和能力。伊朗正想利用这一点使用卢布和里亚尔与俄罗斯开展交易业务。”

此外伊朗中央银行国际事务副行长莫森∙卡里米向卫星通讯社表示，伊朗政府向俄方提出了脱离美国制裁和当前形势下合作的措施。

卡里米说：“伊朗基于近几年遭受制裁自身的丰富经验，为走出美国霸权和敌对国家的影响采取了必要措施，并将其提出向了俄方。”

伊朗领导者拥有对抗西方制裁40年的经验，尤其是美国制裁。这段时间德黑兰得以将重点转为生产所有经济领域的本国商品。同时伊朗的外贸活动也保持在高水平。西方的制裁导致没有机会与欧洲国家开展贸易，伊朗完全转向亚洲，其中包括中国。

2021年年底，乌克兰东部顿巴斯地区局势加剧。基辅和西方国家对俄罗斯在乌克兰边境附近集结部队表示担忧。2022年初，2014年乌克兰政变后自行宣布成立的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国称基辅准备入侵，请求俄罗斯总统普京承认两国。俄罗斯总统普京2月21日签署承认两国的总统令，24日宣布决定对乌克兰采取特别军事行动。

克宫称行动的目标是将乌克兰去军事化。西方国家随即对俄罗斯实施多项制裁，涉及国债、银行业等多个方面。

俄罗斯政府最近一个月正在与亚洲和非洲的合作伙伴就贸易中使用本币结算的问题进行谈判。