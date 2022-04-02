世足抽签 德国西班牙强碰、美国伊朗同组

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体消息，竞技宝塔卡尔世界杯的分组已经出炉，除了三个附加赛名额之外，29支球队已经确定了自己的小组赛对手。亚洲足球近几年虽然在快速进步，可是综合战力比起欧洲、美洲、非洲强队还是有不小的差距。

下面体育媒体来分析下几支亚洲球队，在本次世界杯的分组情况。

卡塔尔（A组）：东道主难出线

作为东道主卡塔尔以种子队身份参与抽签，并且被分在A组，这些都是大赛东道主的常规操作。而A组的其他队伍包括荷兰、塞内加尔、厄瓜多尔，这三支队伍除了厄瓜多尔的实力与卡塔尔相当之外，荷兰和塞内加尔的综合实力远超东道主，这两个队伍也被视为小组最有希望出线的球队。除非卡塔尔借助东道主的优势超常发挥，否则他们很难在这个小组杀出重围。

伊朗（B组）：很有希望争夺小组第二

伊朗作为亚洲传统强队，赛前闹出了一些争议，不过他们确实在分组的时候运气不错。伊朗所在的B组有英格兰、美国和欧洲附加赛队伍（威尔士vs苏格兰或乌克兰），英格兰很喜欢在大赛虐菜，可是美国和欧洲附加队伍的实力并不强，伊朗凭借强硬的作风很有希望冲击小组第二的位置。

沙特（C组）：分组很绝望

沙特近两年的进步速度很快，球队完成更新换代之后，对本次世界杯很有信心。可惜他们所在的C组有阿根廷、墨西哥和波兰，这三个对手面对沙特的时候都有优势，如果沙特处理不好大概率小组垫底，所以球队必须要好好准备。

日本（E组）死亡之组

日本队作为亚洲顶级强队，这次抽签运气欠佳，所在的E组有西班牙、德国和新西兰或哥斯达黎加。不管是新西兰还是哥斯达黎加，都不是日本队的对手，可是西班牙和德国作为欧洲强队和大赛冠军收割机，只要他们自己不失误，日本队想要以下克上难度巨大。现在希望日本可以创造奇迹，毕竟亚洲足球需要高光时刻。

韩国（H组）出线形势堪忧

韩国所在的H组包括葡萄牙、加纳和乌拉圭，我们承认韩国实力出色，还有孙兴慜这样的顶尖球星，但是另外几支球队综合战力不容小觑。葡萄牙和乌拉圭都是这十年来的足坛强队，也都曾在大赛中有好成绩，加纳则是非洲豪强早早锁定世界杯名额。所以韩国如果无法踢出好表现，很有可能会成为小组倒数第一。

澳大利亚或阿联酋（D组）前景不乐观

澳大利亚和阿联酋需要争夺亚洲最后一个附加赛名额，两队的胜利者还要和秘鲁争夺一个世界杯小组赛资格。且不说他们能否击败秘鲁队，就算有一支队伍能进入世界杯，他们要面对小组对手法国、丹麦和突尼斯，从实力和经验上来看，澳大利亚和阿联酋的出线前景还是不乐观。

综合来看，亚洲球队这次世界杯分组大部分都不理想，说白了还是亚洲足球实力不足，无法与其他大洲的强队抗衡。我们希望可以有更多亚洲球队在世界杯有出色表现，更期待在世界杯名单中看到国足的身影。