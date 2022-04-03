伊朗疫情规模下降，各级学校重启线下授课模式

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部数据显示，自2日中午至3日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例1275例，新增死亡病例38例，新增治愈病例4912例，新增确诊病例中215例住院治疗。

根据伊朗卫生部的消息，伊境内累计确诊7167646例，累计死亡140315例，累计治愈6886942例，累计进行新冠病毒检测49598193人次。

据悉，伊朗全国现存确诊病例140389例，其中重症病例1667例。目前全国分别有36、59、295和58个红色、橙色、黄色和蓝色风险城市。

伊朗卫生部还宣布，全国各地累计接种第一剂新冠疫苗63946854剂次、第二剂疫苗56924402剂次、第三剂疫苗26277855剂次，共计147149111剂次。

最近伊朗国家防疫总部宣布全国各级学校将重启线下授课模式。

伊朗教育部宣布，伊朗各级学校从本周日4月3日起到本学年结束将在合理防疫措施的保证下重新开始线下授课模式，为了保证学生的教育质量教育部门已经向各省传达了如何恢复线下授课的说明和要求。

根据相关规定学校的行政和教育人员应当按照每周的计划遵守相关健康卫生守则在学校中完成工作，学生也应恢复过去上课的正常状态，不应缺勤或迟到，患有新冠等流行病的学生会在主治医师和家长的同意下居家学习。

教育部官员还指出为了保证学校的全面重启可以承担起教育的义务，学校应当同往常一样举办各类赛事和体育活动并开展一系列文化项目，为了保证学校重启，教育部将设置监督和评估小组对学校进行检查，确保学生充分参与学习生活，在此方面表现良好的学校和地区会得到公开的表彰和奖励。

斯塔里法德在采访中强调：“鉴于我们执行的是素质教育，线下授课是学生的权利，任何条件和任何人都不能成为阻止学生去教室上课的原因，当然接种疫苗是一项重要的前提，但无论如何学生不应该被阻止进入学校和教室。”