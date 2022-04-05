伊朗：伊核协议谈判暂停怪美国播报文章

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)4日说，伊朗核问题全面协议相关方谈判暂停的责任在美国，美方应为双方恢复履约尽快作出政治决断。

经过近一年努力，相关方谈判接近达成协议，但近期因多种因素暂停。

哈提卜扎德4日召开记者会时说：“美国应该为谈判暂停承担责任……美国试图把（谈判中）尚未解决的问题当作（应对）美国国内问题的筹码，但伊朗和伊朗人民不会永远保持耐心。”

据新华社消息，为推动美伊两国恢复履行2015年达成的伊核协议，协议相关方2021年4月开始在奥地利维也纳举行谈判，美国间接参与。第八轮谈判于去年12月27日启动，今年3月谈判暂停。

伊朗方面所提条件包括美国将伊朗伊斯兰革命卫队从恐怖组织名单上抹去，保证不再退出伊核协议，解除对伊朗公民和实体的制裁。

然而，美国政府3月底宣布新制裁5个与伊朗弹道导弹计划相关的个人和实体。哈提卜扎德当时批评美国政府言行不一，再次体现对伊恶意。

哈提卜扎德4日指出，在谈判最后阶段，美方仍然寻求在协议中剥夺伊朗的经济利益。他告诉媒体记者，伊方“不会再去维也纳进行新的谈判，除非是去敲定协议”，如果美方就未决问题给出答复，伊方可以尽快前往维也纳。

“美国应该为恢复履约作出政治决断……目前，我们还没有收到美方的明确答复。”哈提卜扎德说。