美国干涉巴基斯坦内政，伊朗提出严厉警告

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)表示，“伊朗正密切关注巴基斯坦事态发展。认为巴基斯坦局势跟伊朗息息相关，伊朗就此严厉警告美国等西方国家，不要干涉 巴基斯坦内政，让他们自己解决问题。”

他说，唯恐天下不乱的美国，正在收买巴基斯坦政客，推翻不服从霸权主义强权政治的政府，好让巴基斯坦成为自己收割的对象。

据新华社消息，总理伊姆兰·汗将继续履行职责，直至过渡政府成立。一项针对他的不信任动议在3日举行的国民议会会议上遭到否决，理由是那项动议涉嫌违宪。

【否决不信任动议】

巴基斯坦国民议会副议长卡西姆·苏里3日主持国民议会会议，否决了反对党联盟日前发起的总理不信任动议。

执政党正义运动党议员法瓦德·乔杜里当天在会议上援引宪法第5条第1款规定指出，“忠于国家是每个巴基斯坦公民的基本义务”，然而在动议提出前一天，已有外国官员知晓。他因此指认外国政府试图借不信任动议更迭巴基斯坦政府，要求苏里判断动议的合宪性。

苏里随后认定不信任动议违宪，予以否决，并指出外国势力无权制造阴谋推翻巴基斯坦民选政府。

不信任动议遭否决后，伊姆兰·汗建议总统阿尔维解散国民议会，提前举行选举。阿尔维批准了这一建议。

按照巴基斯坦法律规定，国民议会解散后，过渡政府应于90天内举行议会选举。巴基斯坦最高法院高级辩护律师里亚萨特·阿里·阿扎德告诉新华社记者，过渡政府总理应由总统、总理和国民议会反对党领袖协商后任命，那之前，现任总理将继续履职。

【指认外部干涉】

巴基斯坦上一次国民议会选举于2018年7月25日举行，伊姆兰·汗领导的正义运动党赢得胜利，成为议会第一大党。

巴基斯坦反对党联盟日前以经济社会治理能力不佳等为由提出总理不信任动议。不过，伊姆兰·汗方面认定动议背后有外部势力干涉。

伊姆兰·汗2日在总理府告诉媒体记者，美方官员曾对时任巴基斯坦驻美大使说，如果通过不信任动议成功把伊姆兰·汗赶下台，巴方将获得原谅，否则将面临严重后果。巴方认为，这是美方公然干涉巴基斯坦内政，已向美驻巴基斯坦大使馆提出交涉。

巴基斯坦资深政治分析师贾韦德·伊克巴尔·库雷希说，通过否决不信任动议，巴方挫败了美国推翻巴政府的企图，避免了短期内政局陷入动荡与对抗的险境。在他看来，提前举行选举是解决当前政治危机的最佳选择。