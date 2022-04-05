2022年4月5日 下午11:44
Journalist ID: 3077
News Code: 84706485
0 Persons
T T

伊朗港口货物装卸量增长17%

伊朗港口货物装卸量增长17%

伊通社（IRNA）德黑兰04月04电 根据港口和海事组织的数据，伊朗港口容量已经从1392年(截止2014年3月)的1.8亿吨，增加到1399年(截止2021年3月)的2.5亿吨。

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据伊朗交通和城市发展部数据，在伊朗历年1400年(截至2022年3月20日)，伊朗港口货物装卸量达1.5291亿吨，同比增长17%。其中，集装箱装卸作业达到210万个标准箱，重量达2457万吨，同比增加13.5%；干散货、液体散货、普通货物、石油等货物装卸量同比分别增长12.8%、12.6%、13.1%和22.5%。

在伊朗对抗美国单边制裁中，作为该国进出口主要门户的港口中发挥着重要作用。伊朗港口和海事组织已确定大量项目来开发和改善该国港口，目标是在五年内将港口容量翻一番。根据港口和海事组织的数据，伊朗港口容量已经从1392年(截止2014年3月)的1.8亿吨，增加到1399年(截止2021年3月)的2.5亿吨。

早些，有关部门宣布，伊朗通过西南部霍拉姆沙赫尔港的货物进口量达到18.72万吨商品，同比增长29%。

2021年3月21日至2022年2月19日期间，伊朗通过西南部霍拉姆沙赫尔港的货物进口量达到18.72万吨商品，同比增长29%。

同期，伊朗全国港口货物装卸总量为14018.6万吨，上年同期为11751.7万吨；集装箱装卸作业达到188.3万标准箱，同比增加13%。

港口作为该国进出口的主要门户发挥了重要作用。

这使对港口的支持和进一步发展显得尤为重要，伊朗政府确定了更多港口发展项目，并采取措施鼓励港口投资。

相关新闻

  • 伊朗港口货物装卸量增长19%

    伊朗港口货物装卸量增长19%

    伊通社（IRNA）德黑兰03月02电 伊朗政府的目标是在五年内将其港口能力提高一倍，已确定大量项目来发展和改善港口，并采取一些措施鼓励港口投资。

  • 巴基斯坦渴望建立通往伊朗航线

    巴基斯坦渴望建立通往伊朗航线

    伊通社（IRNA）德黑兰02月15电 伊朗驻巴基斯坦大使说，说，巴基斯坦有兴趣在与伊朗的港口之间开通一条航线，且伊朗已准备好为这条线路分配船只，前提是巴基斯坦同意支付有关费用。

  • 土库曼斯坦总统主张建立经中亚至印度洋的走廊

    土库曼斯坦总统主张建立经中亚至印度洋的走廊

    伊通社（IRNA）德黑兰01月28电 土库曼斯坦国总统说，“我们也非常重视乌兹别克斯坦-土库曼斯坦-伊朗-阿曼-卡塔尔运输走廊项目。据我们了解，印度已经正式加入了该项目，这正为项目参与者增加额外的机遇…

  • 伊中友好协会主席：伊朗全力支持北京冬奥会

    伊中友好协会主席：伊朗全力支持北京冬奥会

    伊通社（IRNA）德黑兰12月21电 新任伊朗-中国友好协会主席布鲁杰迪高度评价北京冬奥会的筹备工作，表示伊方全力支持北京冬奥会，批评某些国家扬言不派官员参加北京冬奥会的幼稚做法不符合体育精神和国际…

  • 印度提议将伊朗恰巴哈尔港纳入北南运输走廊

    印度提议将伊朗恰巴哈尔港纳入北南运输走廊

    伊通社（IRNA）德黑兰11月26电 印度外交部长苏杰生在上海合作组织成员国政府首脑理事会会议上表示，印方提议将伊朗恰巴哈尔港纳入国际运输走廊。

Your Comment

You are replying to: .
captcha