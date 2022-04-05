伊朗港口货物装卸量增长17%

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据伊朗交通和城市发展部数据，在伊朗历年1400年(截至2022年3月20日)，伊朗港口货物装卸量达1.5291亿吨，同比增长17%。其中，集装箱装卸作业达到210万个标准箱，重量达2457万吨，同比增加13.5%；干散货、液体散货、普通货物、石油等货物装卸量同比分别增长12.8%、12.6%、13.1%和22.5%。

在伊朗对抗美国单边制裁中，作为该国进出口主要门户的港口中发挥着重要作用。伊朗港口和海事组织已确定大量项目来开发和改善该国港口，目标是在五年内将港口容量翻一番。根据港口和海事组织的数据，伊朗港口容量已经从1392年(截止2014年3月)的1.8亿吨，增加到1399年(截止2021年3月)的2.5亿吨。

早些，有关部门宣布，伊朗通过西南部霍拉姆沙赫尔港的货物进口量达到18.72万吨商品，同比增长29%。

2021年3月21日至2022年2月19日期间，伊朗通过西南部霍拉姆沙赫尔港的货物进口量达到18.72万吨商品，同比增长29%。

同期，伊朗全国港口货物装卸总量为14018.6万吨，上年同期为11751.7万吨；集装箱装卸作业达到188.3万标准箱，同比增加13%。

港口作为该国进出口的主要门户发挥了重要作用。

这使对港口的支持和进一步发展显得尤为重要，伊朗政府确定了更多港口发展项目，并采取措施鼓励港口投资。