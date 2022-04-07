伊朗第二处自然遗产，最高温度突破70°C，卢特荒漠为什么这么热？

伊朗国家通讯社（IRNA）：卢特沙漠位于伊朗东南部，面积大约为480平方公里，荒漠表面的最高温度在70.7摄氏度左右。它同样也属于全球表面最干燥的地方，马可波罗也曾经过此地，2016年，卢特沙漠成为了伊朗境内的第二个自然遗产，那么卢特荒漠为什么会这么热？

卢特荒漠的地形和高温

伊朗的地形非常复杂，其临海边界被山脉所包围，山脉阻挡了水汽，形成了大量的山地荒漠，以及极端干旱缺水的自然环境。西部狭长的扎格罗斯山脉占据了伊朗很大一部分面积，在东部区域则是卡维尔、卢特荒漠。

卢特荒漠属于亚热带气候，地貌非常丰富，在东部覆盖着一片地势较低的盐湖，在中心地带形成了一系列的平行沟壑区，该区域的地貌是风化形成的，它的南北延伸长度是一百五十公里左右，高度达到了75米左右。

六月份到十月份的夏季是卢特荒漠的高温期，加州大学欧文分校的研究人员们曾经通过美国地质调查局提供的高分辨率卫星，研究了全球地表温度变化后，得出的结论是：卢特荒漠拥有着全球的地表最高温度，这个温度为80.8摄氏度，这个温度比1992年利比亚的地表最高温度还高出了12摄氏度。

卢特荒漠为什么这么热？

卢特荒漠的热量跟它当地的自然地理环境有着很大的关系，卢特荒漠所在位置属于谷地地形，在地形限制下，谷地内热量不容易散失，热量不断聚积。在卢特荒漠的地表覆盖着大量的石沙，这类石沙形成于火山爆发后，和普通沙子不同，它本身就是附近山脉火山爆发后的残留物。

这些沙子的比热容非常大，比水要大很多，所以能够吸收更多热量，阳光照射在沙子上，附带的热量被这些沙子最大程度地吸收，成千上万的沙子组合在一起，就自然形成了当地的特殊高温。

除了沙子以外，在卢特荒漠裸露的地表还有很大一部分火山熔岩。在火山爆发后，火山的熔岩会冷却在地表，在经历了雨水的冲刷之后，就形成了这种奇特的地理现象。

这些火山熔岩的颜色是黑色，它们会导致地表对太阳辐射的反射率降低，使得更多的太阳辐射被地面吸收，地面就发生了强烈增温现象。

卢特荒漠的高温不只是跟地形地势有关，也跟该地的气候有关。卢特荒漠纬度较低，在北纬30度左右，这一区域的平均太阳高度是比较低的，太阳直射时间长。

其次，由于卢特荒漠常年受到副热带高气压带的控制，下沉气流盛行，气候干旱、降水稀少，晴天较多，具有极大的太阳辐射，这导致沙子吸收的太阳光热量进一步增长。

由于卢特荒漠所处的位置，在夏季西南风的背风坡，气流下沉导致异常增温，由此产生一种“焚风效应”，加剧了气温的上升。

卢特荒漠的资源条件

卢特荒漠内部没有常住居民，曾经有居民定居在沙漠的边缘，但是他们也难以忍受高温和干旱，最终就搬出了这片区域，很多挑战者都试图徒步穿越卢特荒漠，但在极端高温天气里面，很容易会脱水而亡。

所以挑战者们会选择避开高温期，减少挑战难度。1937年，维亚纳冒险家Alfons Gabriel穿越了卢特荒漠的中心地带，险些丧生。

不过，卢特荒漠虽然是一个炎热的地方，但并没有因为燥热导致寸草不生。在卢特荒漠内部，有着很多的沙柳类植物，还存在着一种灌木沙丘，被称作是“纳布卡”。在荒漠的西部地区，也有着高度在12米左右的纳布卡，同时，还有一些昆虫、爬行动物和沙漠狐。

卢特荒漠之所以会形成壮丽的风沙地貌，跟沉积物的输送堆积有关，亚热带潮湿地区带来了大风和降雨，大风使得沉积物堆积起来，就形成了大范围的风蚀雅丹地貌。

这一地貌所铸就的“沙丘城堡”屹立在沙漠之上，形成了非常宏伟壮阔的沙漠立碑，世界上最高的雅丹地貌就汇聚在这个地方。

除了植物资源外，卢特荒漠也包含着丰富的地下矿石资源和宝石资源，在荒漠里面有很多的玛瑙矿。卢特荒漠还有着古老的人类文明，在这里曾出土过距今3000年前的陶器，陶器多染成红色，且绘制着不同图案。