伊朗政府批准促进外国投资新决议

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗投资和经济技术援助组织表示，政府已批准一项新决议，将外国人居留5年的存款要求从25万欧元减少到9万欧元，以鼓励其他国家的赴伊朗投资者，特别是邻国投资者。

伊朗政府将通过两类措施帮助提高生产率和改善商业环境：一是消除生产障碍；二是通过外商投资等融资方式，为先行项目提供支持。

最近有消息表明，尽管伊朗遭受制裁，但伊朗与欧洲的贸易额仍在大幅增长。2021年11月，欧盟从伊朗进口的商品额翻了一番，达到9600万欧元。

根据欧盟统计局的数据，2021年11月，欧盟与伊朗的贸易额为4.99亿欧元，同比增长30%。去年11月，欧盟从伊朗进口商品额翻了一番，达到9600万欧元，其中德国和意大利名列前茅。报道称，随着与周边国家关系到改善，伊朗与周边国家的贸易额增加了近3倍。

伊朗工业、矿产和贸易部副部长兼贸易发展组织主席佩曼帕克23日对记者发表谈话说，到本财年结束（2022年3月20日），伊朗出口总额将达到450亿美元，2022年3月21日开始的下一个财年出口目标是500亿美元。

据伊朗央行的报告，通过出口，伊朗国家外汇在不断增加，目前外汇储备处于可接受的水平，外汇供给大于需求，自2021年3月21日财政年度开始以来，外汇供应量已超过230亿美元，相当于上一个财年总供应量的67%。