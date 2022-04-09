伊朗德黑兰遭遇前所未有的空气污染

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年4月9日星期六，严重的空气污染正在伊朗德黑兰持续，根据该市伊通社记者从气象站发回的报道，这一天或许是德黑兰200年历史以来最严重的日子之一，尽管空气污染指数已经达到一个前所未有的高度，但德黑兰仍在照常运行，关闭的店铺较少，空气污染危机没有关闭这座城市。

街道上的交警配备了三层的防尘口罩，救护车辆停靠在城市的重要的广场随时准备帮助市民应对紧急情况，一名在市民在接受IRNA记者采访时表示：“城市没有关闭，我也不得不开店，今天真的应该封城的，早上上班的时候，我亲眼看到革命广场附近有几个人正因为空气污染产生虚弱和恶心的反应。”

采访过程中许多德黑兰市民都在抱怨这场前所未有的污染天气以及市政当局和相关机构为什么不作出进一步的反应，学校甚至仍在上课，工厂没有停工，交通也没有被关闭，在过去遭遇类似状况时德黑兰曾关闭了三天，而且现在正值斋月。

IRNA记者还对广场边的医护人员进行了采访，医护人员表示在过去的24小时里，德黑兰卫生部门应急中心的任务数量在污染开始后骤增了30%-40%，目前有许多市民尤其是患有呼吸道疾病和心肺疾病的人都感到了不适。

管理部门对IRNA记者表示：空气污染指数已经上升到了288以上，这种天气恐怕会持续到周一早上，伊朗西部的一股气流正携带沙尘进入西北省份，目前德黑兰正处于第一波沙尘笼罩中，而第二波很快会到达，德黑兰地区气温抬升加之降水减少以及气压变动共同导致了这场严重的空气污染，全球变暖是这种现象的重要因素之一，这导致了伊朗境内进一步的干旱和荒漠化，进而加剧了城市中的空气污染现象。