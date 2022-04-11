2022年4月11日 上午6:47
Journalist ID: 3077
News Code: 84712054
0 Persons
T T

美国亚特兰大发生抢劫枪击事件 已致3人死亡

美国亚特兰大发生抢劫枪击事件 已致3人死亡

伊通社（IRNA）纽约04月10电 当地警方证实，8日晚佐治亚州亚特兰大一射击靶场发生一起抢劫枪击事件，事件导致3人死亡，40件枪械被盗。

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间2022年4月9日，美国佐治亚州亚特兰大，当地警方证实，8日晚佐治亚州亚特兰大一射击靶场发生一起抢劫枪击事件，事件导致3人死亡，40件枪械被盗。

警方表示，受害者为射击靶场所有者及其妻子与孙子。

截至目前，警方仍在对案件进行调查，正在寻找嫌疑人。

相关新闻

Your Comment

You are replying to: .
captcha