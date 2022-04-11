美国亚特兰大发生抢劫枪击事件 已致3人死亡

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间2022年4月9日，美国佐治亚州亚特兰大，当地警方证实，8日晚佐治亚州亚特兰大一射击靶场发生一起抢劫枪击事件，事件导致3人死亡，40件枪械被盗。
警方表示，受害者为射击靶场所有者及其妻子与孙子。
截至目前，警方仍在对案件进行调查，正在寻找嫌疑人。
伊通社（IRNA）纽约04月10电 当地警方证实，8日晚佐治亚州亚特兰大一射击靶场发生一起抢劫枪击事件，事件导致3人死亡，40件枪械被盗。
伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间2022年4月9日，美国佐治亚州亚特兰大，当地警方证实，8日晚佐治亚州亚特兰大一射击靶场发生一起抢劫枪击事件，事件导致3人死亡，40件枪械被盗。
警方表示，受害者为射击靶场所有者及其妻子与孙子。
截至目前，警方仍在对案件进行调查，正在寻找嫌疑人。
伊通社（IRNA）德黑兰04月09电 伊朗外交部发表声明，更新对美国涉及恐怖主义和严重侵犯人权人员的制裁名单。
伊通社（IRNA）德黑兰04月05电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德 表示，“伊朗认为巴基斯坦局势跟伊朗息息相关，伊朗就此严厉警告美国等西方国家，不要干涉 巴基斯坦内政，让他们自己解决问题。”
伊通社（IRNA）德黑兰04月03电 伊朗常驻联合国代表塔赫特-拉万希在安理会会议上谴责美国双标。
伊通社（IRNA）德黑兰04月03电 美国总统乔•拜登在核潜艇入编仪式上被发现长时间闭着眼睛站着，并且对现场发生的事情没有反应。
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