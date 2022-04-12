伊朗：我们谈判团队始终遵守国家设定的红线

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)11日说，目前尚不能确定伊朗核问题全面协议（伊核协议）相关方能否就美国伊朗恢复履约问题达成协议，因为美国尚未展现出达成协议所需要的决心。

哈提卜扎德当天在德黑兰举行的例行记者会上说，“如果我们想越过红线，几个月前我们就能达成协议”。

他说，虽然让伊朗人民从解除制裁中获益对伊朗来说很重要，但伊朗谈判团队始终遵守在伊核问题上设定的红线。

在回应美国可能不会将伊朗伊斯兰革命卫队从恐怖组织名单中移除时，哈提卜扎德说，伊朗和美国之间悬而未决的问题不止一个，伊朗要求美国彻底取消对伊极限施压政策。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行该协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布相关谈判暂停。