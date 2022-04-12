外媒：不惧西方威胁！卡塔尔加强与伊朗合作，再签两项合作协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：外国媒体报道，伊朗石油储量全球第四，也是欧佩克的成员国之一，但因为受到美国制裁，一些西方国家在能源方面的合作与伊朗保持距离。

不过有一个国家就非常胆大，“明目张胆”地与伊朗开展合作，这个国家就是卡塔尔。当地时间4月10-11日，卡塔尔访问伊朗，并与伊朗签署了两项合作协议，此次合作主要涉及到海陆空交通和贸易行业。

卡塔尔交通大臣苏莱提表示，卡方愿意与伊朗开展多个领域的合作，加强两国在运输和贸易的方面的联系。

卡塔尔不惧西方威胁，不仅没有疏远伊朗还主动与伊朗开展合作，由此看出卡塔尔与伊朗的关系是非常铁的。而且，这已经不是卡塔尔第一次“仗义援助”伊朗了，2020年，卡塔尔慷慨解囊向伊朗援助30亿美元，帮助伊朗支付了意外的赔偿款。当年，伊卡两国还就能源项目合作签署了合作草案。

卡塔尔的能源储量也十分丰富，2021年，卡塔尔液化天然气出口量是世界第二。美国为了帮助欧洲摆脱俄罗斯天然气，还“拉拢”卡塔尔，称其为美国非北约的主要盟国。不过，卡塔尔也不傻，立刻发布了声明，表示卡塔尔没有足够的天然气向欧洲输送。

如此看来，卡塔尔“高风亮节”，不屈服于权势。不仅敢与伊朗保持良好关系，同时也不会因为美国而“开罪”俄罗斯。