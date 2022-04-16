美国延迟给伊朗代表团发放签证，经济部长取消对美访问

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗财经部消息，伊朗财经部长埃桑·坎杜齐（Ehsan Khandouzi ）因为美国延迟给伊朗代表团发放签证，取消其对美访问的计划。

这不是美国第一次利用国际组织在该国家的工具为想参加国际会的其他国家代表团造成签证类的障碍。

伊朗财经部长坎杜齐本来有计划参加驻美国的世界银行大会。

据悉，原来美国通过利用国际组织也因为对伊朗进行一系列的非法制裁，就伊朗在国际组织框架内享受其合法权利造成了不少的障碍。