德黑兰：伊朗绝不会在核问题的红线上作出退让

伊朗国家通讯社（IRNA）：本周一，伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh)表示，目前没有关于在维也纳谈判中的协议的最终文本，他还强调，伊朗绝不会在其红线上退让，背景是有传言称伊朗被冻结的70亿美元的资金即将得到释放。

哈蒂布扎德还补充称，美国至今尚未表明它在重返核协议的问题上的认真态度，他还表示，如果要求能够得到满足，那么伊朗准备在12日重返维也纳。

哈蒂布扎德指出，如果对方准备满足伊朗的要求，那么早在一个月之前就可能达成协议了。

这位伊朗外交部发言人还表示，伊朗已经与欧洲国家达成了最终谅解，双方已经没有任何分歧，但美伊之间，目前仍然存在多个分歧点。

哈蒂布扎德补充称，“我们明确了我们的红线，而且绝不会退让。美国正提到与伊朗举行直接谈判的必要性，但是我们已经审查了这个问题，并认为它没有任何意义，因为美国政府没有采取任何实质性的措施。”

解除银行限制

他还补充称，“在我们回应美国的谈判要求时，我们强调，他们必须释放伊朗被冻结在国外的资金，或者在达成协议之前，通过行政命令解除部分制裁，以向我们证明他们的诚意，而不是对我们强加新的制裁”，他还解释称，德黑兰仍然在以间接方式与美方接触，而且外交进程仍然保持开放。

他还强调，伊朗绝不会“受到媒体宣传和矛盾言论的影响，伊朗人民的利益，才是我们前进的方向。我们不知道我们是否会最终达成协议，因为美国尚未表现出达成协议所必需的诚意”。

当被问及将伊斯兰革命卫队从美国“恐怖组织”名单中除名是否阻碍着当前的谈判达成协议时，哈蒂布扎德回答称，“我们和美国人之间存在的问题不止一个，其中的重点是解除极限施压。”