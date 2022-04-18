伊朗驻华大使：欢迎中国航天员摘星归来，伊中航天领域合作大有可为

伊朗国家通讯社（IRNA）：@伊朗驻华大使馆 4月17日发布微博，伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德表示，神舟十三号和航天员已经回家。
伊朗驻华大使馆表示，祝贺中国政府和人民取得这个伟大成就，热烈欢迎摘星星归来的中国航天员。伊朗和中国在航天领域的合作大有可为。
据新华社报道，4月16日，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场预定区域成功着陆。至此，神舟十三号载人飞船出色地完成了自己的使命。
伊通社（IRNA）德黑兰04月18电 伊朗驻华大使馆表示，祝贺中国政府和人民取得这个伟大成就，热烈欢迎摘星星归来的中国航天员。伊朗和中国在航天领域的合作大有可为。
伊朗国家通讯社（IRNA）：@伊朗驻华大使馆 4月17日发布微博，伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德表示，神舟十三号和航天员已经回家。
伊朗驻华大使馆表示，祝贺中国政府和人民取得这个伟大成就，热烈欢迎摘星星归来的中国航天员。伊朗和中国在航天领域的合作大有可为。
据新华社报道，4月16日，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场预定区域成功着陆。至此，神舟十三号载人飞船出色地完成了自己的使命。
伊通社（IRNA）德黑兰04月16电 神舟十三号载人飞行任务圆满成功！4月16日，伊朗驻华大使馆第一时间通过微博发文祝贺。
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