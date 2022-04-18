伊朗和哈萨克斯坦之间的定期国际航班自20日起复航

伊朗国家通讯社（IRNA）：据哈萨克斯坦媒体消息，伊朗将恢复与哈萨克斯坦之间的国际定期航班。 据工业和基础设施发展部消息，2022年4月20日起，伊朗基什航空将恢复德黑兰 - 阿拉木图和戈尔甘 - 阿克套之间，分别每周1班的国际定期航班。

具体来说，德黑兰 - 阿拉木图之间的航班每周四，由MD-82/83型客机执飞。戈尔甘 - 阿克套之间的航班每周三，由A321型客机执飞。

消息称，国际航班将在飞行期间严格遵守防疫要求，并按照航空公司网站上公布的时间表执行。