亚冠杯伊朗沙特劲旅对碰 1比1握手言和

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体消息，北京时候4月18日，亚洲冠军杯D组第2轮，伊朗与沙特劲旅分组遭遇战，双方激斗90分钟+，沙巴罕1比1与艾塔亚文握手言和。

这一结果使总部位于布赖达的球队以七分的优势排在第二位，落后于Al Duhail SC，后者早些时候曾强势击败Pakhtakor FC，而Sepahan将需要赢得接下来的两场比赛，才有机会抢走自动淘汰赛阶段的门票，因为他们以四分的优势排名第三。

比赛开局迅速，两名守门员都被拉入了最激烈的状态。Leandre Tawamba扑向Fahad Al Rashidi的传中，但错过了，在另一端，Sajjad Shahbazzadeh绕过一名后卫并选择Motaz Al Baqaawi的远角射门，但他的低射击中了横梁。

在半小时后，苏迈汉·阿尔·纳比特在侧翼被塔瓦姆巴推倒，随后沙特中场将球触球送入球场中间，并向门前射门，但拉希德·马扎赫里保持警惕并做出了扑救。

在接近休息时间时，沙赫巴扎德赫在右翼起身迎接穆罕默德·礼萨·侯赛尼的传中时错过了一个空头球，但莫塔兹·霍萨维的轻微触球将射门偏转出角球。

下半场开始两分钟后，阿尔-纳比特开门得分，一记骗人的低射攻入马扎赫里球网。萨阿德·亚斯拉姆（Saad Yaslam）在阿尔·纳比特（Al Nabit）转换的传中中踢球，但当球靠近他时，塔瓦姆巴无私的假装举动最终欺骗了守门员。

刚刚从板凳上下来的Shahriyar Moghanlou在比赛中第二次为伊斯法罕的球队击中了横梁，当时他在Hawsawi的压力下击中了球，但Al Baqaawi错过了扑救，但伊朗前锋还是嘎嘎作响。

这名前锋在不到五分钟后进行了补救，并恢复了与他本赛季的第三个进球的平局。Moghanlou在被同伴Milad Jahani聪明地踢进后，从靠近球门的狭窄角度完成了一次令人难以置信的低射，克里斯蒂安·卢因杜马在后场对两者的反应都很慢。

四天后，塞帕汉将对阵Pakhtakor FC，而小组东道主将在D组倒数第二轮对阵Al Duhail。