2022年4月20日 上午10:33
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伊朗新增大批电炉钢产能

伊朗新增大批电炉钢产能

伊通社（IRNA）德黑兰04月20电 这些项目的成功完成将使伊朗炼钢产能提高42%。如果天然气和电力限制以及原材料供应问题在2025年前得到解决，并且现有钢铁产能正常运营，伊朗粗钢产能将超过5500万吨/年。

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年2月中旬，RadHamadanSteel（年产50万吨8-32毫米螺纹钢）通过投产一座45万吨/年的新炼钢车间完成了生产整合，该车间拥有三座感应炉。印度的MegaTherm为该项目提供了50吨的感应炉，中国的无锡博隆机械有限公司提供了三流方坯连铸机。

2022年3月初，ArvandJahanaraSteel（AJS）在胡齐斯坦省霍拉姆沙赫尔（Khorramshar）附近的阿凡得（Arvand）自贸区新建的扁平材项目一期工程中的120万吨/年的1号炼钢车间投产。1号炼钢车间历时七年完工，包括一座电弧炉、一座LF炉和一台板坯连铸机。此外，预计2024年底前AJS还将完成多个项目，随着这些项目的投产，可能使伊朗增加约2000万吨/年的炼钢产能。

近期，Arian钢铁公司将完成其投资项目，在加兹温省布因扎赫拉投产一座50万吨/年的炼钢车间，该炼钢车间拥有三座50吨感应炉。据了解，Arian钢铁公司目前粗钢年产量约75万吨，上述熔炼设备启动后，该公司粗钢年产量将超过120万吨。由于财务问题，Arian钢铁公司曾于2019年初暂停项目建设，随后又恢复扩建项目的实施。

伊朗主要制造商之一的高尔戈哈尔矿业工业公司（GEG）也已经将几个大型钢铁项目列入议程。在二期工程中，高尔戈哈尔钢铁开发有限公司（GISDCO）将于2023年投产一座300万吨/年的钢铁厂，该厂位于克尔曼省锡尔扬，将配备一条无头连铸连轧线用于生产薄规格热轧卷，目前正在进行机械部件安装工程，项目实际进度估计为50%。GEG的另一家子公司JahanFooladSirjan钢铁公司计划2024年投产130万吨/年的2号电弧炉炼钢厂，用于生产钢坯，目前实际进度约10%。投产后，JahanFooladSirjan钢铁公司的炼钢产能将达到250万吨/年。

另外，几家省级钢厂也在推进项目建设，包括：NeyrizGhadir钢铁公司（100万吨/年）、Ghaenat钢铁公司（160万吨/年）、Shadegan钢铁公司（100万吨/年）、Miyaneh钢铁厂（80万吨/年）和SefidDasht钢铁公司（100万吨/年）。此外，还有一批其他大型炼钢项目预计将在规划期内完工，包括GoharZamin铁矿石公司（300万吨/年）、SepidFarabKavir钢铁公司（80万吨/年）、伊朗合金钢公司（100万吨/年）、SarmadAbarkouh钢铁公司（60万吨/年）、Kurdistan钢铁公司（150万吨/年）、Khayyam钢铁公司（50万吨/年），Khouzestan钢铁公司（120万吨/年）等。

上述项目的成功完成将使伊朗炼钢产能提高42%。如果天然气和电力限制以及原材料供应问题在2025年前得到解决，并且现有钢铁产能正常运营，伊朗粗钢产能将超过5500万吨/年。

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