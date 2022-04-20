伊朗高度重视与胡志明市的合作关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：越共中央委员、胡志明市委常务副书记、人民委员会主席潘文买会见伊朗驻越南大使阿里·阿克巴·纳扎里（Ali Akbar Nazari）。

越通社胡志明市——4月19日下午，越共中央委员、胡志明市委常务副书记、人民委员会主席潘文买会见了伊朗驻越南大使阿里·阿克巴·纳扎里（Ali Akbar Nazari）。

潘文买在会见中表示，希望阿里·阿克巴·纳扎里大使在任期间将努力促进伊朗与胡志明市乃至越伊两国良好关系，强调胡志明市政府将为伊朗驻越南大使完成任期内的各项任务创造便利条件并加强协调配合，同时愿意参与尤其是面向2023年庆祝两国建交50周年的各项活动的两国各项合作计划，为两国关系作出贡献。

潘文买强调，将考虑举办介绍有关伊朗的综合展览，以促进贸易和文化交流活动。胡志明市政府始终欢迎并愿意为来自伊朗的投资者参与该市的经济活动创造便利条件。作为越南南部的经济中心，该市愿意对伊朗与南部各地的农产品合作活动进行对接。潘文买同时表示，若获得越南交通部的批准，将对开通胡志明市和德黑兰之间直达航线的提议予以支持。

阿里·阿克巴·纳扎里大使对胡志明市乃至越南在防疫工作以及在新常态下的社会经济复苏和发展等方面所取得的积极成果表示祝贺，并肯定，伊朗高度重视与胡志明市的友好合作关系，希望继续加快双方各级代表团互访及文化旅游推介合作等各项合作活动。（完）