激荡亚运大家庭的光荣和梦想

伊朗国家通讯社（IRNA）：据澎湃新闻消息，亚运会寄托了亚洲人民的光荣和梦想，凝聚着亚洲人民团结和合作之心，从1951年的印度新德里，到即将华丽登场的中国杭州，亚运会的每一次启幕，都牵动着全亚洲乃至全世界的目光。

伊朗伊斯兰共和国驻上海总领事拉马赞·帕尔瓦兹表示，2022年会有一支大型伊朗代表团来到“爱的城市”，参加亚运会并推广伊朗文化。

在“爱的城市”推广伊朗文化

伊朗伊斯兰共和国驻上海总领事拉马赞·帕尔瓦兹来过杭州多次，发现这里风景优美，人们也非常好客。“杭州与伊朗有很多相似之处。在我看来，杭州有西湖，有美丽的花园和秀丽的山川，千百年来被无数诗人和艺术家歌咏，是一座‘爱的城市’。”他说。

杭州被称为良渚文明的摇篮，举办亚运会将聚集大量来自亚洲国家的运动员和游客，这是一个展示历史文化和现代发展结合成果的机会。当新能源和可再生能源、金融技术和人工智能服务于来自亚洲各个国家的客人，这将成为杭州亚运会的极大特色。

2021年，杭州已实现GDP18109亿元人民币，可以说已经达到了世界级的生活和工作水平，而且它未来还会做得更好。

研发中心、知名大学、新技术应用、旅游景点和数字经济，这些元素将在推动杭州走向国际方面发挥重要作用。

当然，在亚运会期间，随着官员和体育代表团的到来，杭州的接待能力和工作能力，将通过他们的现场表现，被传颂到亚洲各地。

拉马赞·帕尔瓦兹说，丰富而深厚的历史底蕴与现代科技发展相结合，必将为杭州亚运会带来巨大的成就。杭州亚运会将有一支包括官员和运动员在内的大型伊朗代表团参加。

伊朗驻上海总领事馆愿通过在亚运会期间和之后举办伊朗电影节等文化活动，进一步推动伊朗城市与杭州之间的合作。