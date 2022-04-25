美研究：枪支暴力成美国儿童和青少年死亡主要原因

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间4月22日下午，美国华盛顿特区西北部一所学校附近发生枪击事件，造成4人受伤。图为该校学生乘坐公交车撤离。

据美国《国会山报》网站报道，密歇根大学的研究人员对美国疾病控制和预防中心(CDC)发布的死亡率数据进行分析，并将结果于当地时间20日发表在《新英格兰医学杂志》的一封公开信上。

另据美国中文网报道，公开信的作者、密歇根大学的副教授戈德斯蒂特(Jason Goldstick)说，“在过去40年里，枪支是造成儿童死因的罪魁祸首，超过了车祸。”

分析显示，2016年至2020年间，尽管枪支是仅次于机动车事故的造成美国儿童和青少年死亡的第二大原因，但其二者之间的差距在不断缩小。

戈德斯蒂特还表示，2020年，在儿童和青少年枪支致死中，他杀多于自杀。他还指出，尽管购买枪支的法定年龄是18岁，但是，2020年死于枪支的儿童和青少年很多低于18岁，大多是在14岁以上。

此外，2019年到2020年，美国儿童和青少年中所有死亡类型(自杀、他杀、意外和不明原因死亡)中，与枪支相关率为29.5%，是普通人群的两倍。

另外，研究人员表示，2020年，美国共有超过4.5万人死于枪支，与2019年相比增加13%以上。这一增长主要归因于枪杀案的增加，2020年，美国枪杀案较2019年增加了33.4%。此外，2019年至2020年，美国持枪自杀事件也增加1.1%。

报道还称，此前的一项研究发现，在疫情期间，持枪人数增加。这也是导致儿童和青少年遭受的致命和非致命枪支伤害的比率较高的原因。