谁赢都不行，巴黎街头发生骚乱，示威者被警察乱枪打死

伊朗国家通讯社（IRNA）：据法新社24日晚间报道，当天由法国负责总统选举的事务部门宣布，现任总统马克龙法国总统选举第二轮投票中得票率（58.2%）领先于极右翼政党“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞（41.4%），成功获得连任。这也是二十年来法国首位成功连任的总统，获胜后的马克龙立刻就在埃菲尔铁塔前发表演讲，称法国社会已经“陷入怀疑和分裂”，他将会在下一个任期中为所有法国公民共谋福利。稍晚些时候，另一位候选人勒庞承认败选。

与此同时一场骚乱正在酝酿之中。尽管勒庞没有选择“特朗普路线”而是豪爽地告诉支持者，她已经失败了，民众应该关注6月份的议会选举，但现在法国社会就像是一个“火药桶”。不满马克龙对俄制裁造成生活水平下降、抵制马克龙疫情防控政策、斥责法国政府依附美国路线者比比皆是，这些人对总统马克龙有很深的“恨意”。24日深夜，法国巴黎、马赛、里昂、图卢兹等多地爆发规模巨大的示威行动，从几百人到上千人不等，随后这些示威行动部分演变成为骚乱。

骚乱最严重的当属首都巴黎，很多街道都涌入示威者，呼喊着反对马克龙的口号，且情绪越来越激动。警方意识到可能要采取手段为时已晚，他们封锁道路后遭遇很多示威者投掷烟花等物品，有警察受伤，随后警察马上向人群扔出催泪弹。在巴黎北部警方试图截停一辆示威者乘坐的汽车，但车主非但拒绝停下反而冲向执法人员，遭到乱枪射击。随后车上抬出了三人，只有一人生还；在其他城市的冲突中，民众还发现了“黄马甲”的身影，但相比巴黎来说这里都不太严重。

至于为什么法国总统选举会变成一场“灾难性示威”，有分析认为原因较为复杂。首先这届最终候选人勒庞和马克龙都被普遍认为是“偏右”和“极右翼”，民众对二人都不满意，所以投票率创下历史新低，示威早就有人开始组织了；再加上玛丽娜·勒庞的政见决定了其支持者中有很多极端人士和民族主义群体，这些人在抗议中也表现得颇为激进。总之，马克龙的连任对很多法国人来说仍然算不上一个“比较满意”的结局。

此外，示威爆发的另一个导火索正如前文所提到的，马克龙对俄大规模制裁让法国在短短两个月的时间里，从“俄罗斯在欧陆外交关系最好的国家”下跌到“不友好国家”，且俄方反制带来的粮食、能源价格飞涨让民众难以承受。虽然马克龙口口声声要走“法国独立自主路线”，但他在这次俄乌冲突的表现看不到有半点“独立自主”的趋势，一举一动都像是美国的影子，可以想象他的下一个任期仍然难以在这条路上走远。