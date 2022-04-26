第21届俄罗斯石油天然气展助俄伊深化贸易关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：第21届俄罗斯石油天然气展Neftegaz 2022，4月18日在莫斯科中央会展中心Expocentre Fairgrounds开幕。该展览由EXPOCENTRE AO在俄罗斯能源部、俄罗斯工业和贸易部的俄罗斯工商会的支持下主办。

来自15个国家的约350家公司参加Neftegaz 2022，展出面积达35000平米。对于俄罗斯石油和天然气、炼油设备、电工和电力设备的生产商和供应商，以及石油和天然气运输和储存专业公司以及燃料领域的许多其他公司来说，这是一个重要的展会。

对俄罗斯市场感兴趣并准备开展新业务的外国公司占据了展会的重要部分。今年，来自伊朗的公司作为国家馆的一部分积极参加了Neftegaz 2022。展会首日，伊朗石油化工部副部长Morteza Shahmirzaei和伊朗驻俄大使Kazem Jalali参观了展会。

Morteza Shahmirzaei强调，伊朗在新的国际环境下参展，是与俄罗斯政府友好的标志，也是对俄罗斯在经济领域所奉行的政策的认可。“伊朗的石油和天然气工业可以在各个领域为俄罗斯提供帮助，并成为可靠的合作伙伴。我们正在开启石油领域强有力合作的新篇章，”

主办方EXPOCENTRE AO总干事Alexey Vyalkin指出，两国之间的合作不仅限于石油和天然气行业。“在过去五年中，187家伊朗公司参加了我们主办的贸易展会，我很高兴上周由俄罗斯联邦工商会组织的伊朗贸易代表团访问莫斯科已经取得了初步成果。今天，我们在Neftegaz 2022展会上看到了伊朗公司的广泛代表。”