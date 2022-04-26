伊朗与中国贸易往来增加 首季度增长55%

伊朗国家通讯社（IRNA）：数据表明，伊朗与中国贸易往来正在不断地增加并首季度增长了55%。

2021年9月27日，伊朗海关办公室（IRICA）负责人Mehdi Mir Ashrafi 表示，在截至9月22日的伊朗历上半年内，伊朗的出口总值已达到218亿美元，增长了61%，同期出口量也增长了30%，达到6000万公吨。

Mehdi Mir Ashrafi 说，在3月至9月期间，中国是伊朗商品出口的最大客户，采购额为65亿美元，其次是伊拉克和土耳其。出口的产品主要是液化天然气（LNG）、甲醇、聚乙烯、钢铁、石化产品和汽油等。

不过，伊朗的出口总值虽然增长巨大，但伊朗今年伊朗历上半年的贸易逆差依然为负。因为据伊朗海关办公室负责人表示，伊朗今年伊朗历上半年的进口额也实现了大幅增长，比去年同期增长了37%，达到了231亿美元的规模。

其中，阿联酋是伊朗今年3月至9月间最主要主要进口国，以73亿美元位居榜首，其次是中国，为50亿美元，土耳其则排第三，为24亿美元。

据伊朗经济部副部长表示，在过去的3月至9月期间，伊朗主要进口的是手机、玉米、大豆、葵花籽油、大豆油、小麦、大麦、糖、棕榈油等产品。

尽管美国自2018年以来对伊朗实施了严厉的经济制裁，但伊朗仍与其他国家保持了稳定的贸易往来。据伊朗海关提供的数据显示，与2020年同期相比，伊朗在今年3月至9月期间的贸易总额增长了47%。这对于遭受制裁与疫情双重打击的伊朗来说，是一个喜人的成绩！

值得注意的是，因为伊朗海关实施了新措施，今年9月海关对必需品、机械、中间产品等进行高速通关，这使得今年9月份进口货物平均重量比前五个月的270万吨/月翻了一番，达到530万吨。转换为价值，今年前五个月的平均清关货物价值为30亿美元而9月份则达到了60亿美元，创下了新纪录。

Mehdi Mir Ashrafi 说，从今年前6个月伊朗全国外贸统计数据来看，出口继续保持增长，而进口管理的重点是提供社会所需的基本商品和生产投入。