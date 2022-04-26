伊朗同阿富汗塔利班就边境问题进行会晤

伊朗国家通讯社（IRNA）：2022年4月26日星期二，伊朗驻喀布尔代表团副团长赛义德·哈桑·莫尔塔扎维同阿富汗塔利班武装部队参谋长兼边境事务管理者莫拉维·沙比尔·艾哈马德进行了会晤。

会晤中，双方就之前在边境地区发生的冲突进行了讨论与磋商，并指出伊朗和阿富汗政府间的气氛是轻松而非沉重的，边界上产生的部分误解已经得到了解决。

根绝塔利班领导层的指示，一个四人代表团将同伊朗官员就边境问题进行了详细的讨论，双方将就打击边境偷渡、人口贩卖、毒品走私和恐怖主义势力等多方面进行更深入的合作，以期共同营造安全平稳的两国边境。

早些伊朗外交部证实，阿富汗塔利班政府已向德黑兰的阿富汗大使馆派遣一名外交官，称“外交官从他们的国家前往使馆是正常的”。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）于昨日（4月25日）举行的新闻发布会上表示，外交官的部署是基于派遣国的决定和国际公约。

此外，他补充说道，接受塔利班的外交官与“承认阿富汗政府无关”，阿富汗驻德黑兰大使馆正面临数千名转介人员，需要工作人员，特别是领事部门的工作人员。

然而，伊朗外交部的官员早些时候曾表示，塔利班政府派遣新代表（外交官）必须获得承认。