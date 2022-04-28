世界古都斯日——回看犹太复国主义政权七十年的滔天罪行

伊朗国家通讯社（IRNA）：巴勒斯坦人民的正当权利七十多年来，一直遭到犹太复国主义非法政权的蹂躏，该政权在过去的七十年对巴勒斯坦人民犯下的罪行罄竹难书。

伊玛目霍梅尼1979年8月7日（伊斯兰教历1399年9月13日）在致伊朗和世界穆斯林的信中，把拉麦丹月的最后一个主麻日定为世界古都斯日。从此，每年拉麦丹斋月的最后一个主麻日，伊朗和世界上许多国家举行声势浩大的声援巴勒斯坦人民的活动。

让我们一起来看看犹太复国主义政权对巴勒斯坦人民犯下的反人类罪行。

《屠杀迪尔亚辛村》

1948年4月9日早晨，犹太复国主义政权的一支名为“阿尔谷”的军队从东部和南部地区进入“迪尔亚辛”村庄，另一只名为“阿什台里”的军队从北部进入该村，除西部外，他们包围了该村庄。

所有村民还在梦乡中，完全不知这一行动。他们一开始与犹太复国主义军队抵抗时，导致4名犹太侵略军死亡，40人受伤。之后，犹太复国主义分子以该村村民进行顽固抵抗为由，请求古都斯附近军事基地的“巴里马赫”以军军队进行支援，该军队开始用大炮狂轰村庄，为以色列侵略军大规模袭击做铺垫，到中午，村庄里看不到一名巴抵抗军。犹太复国主义的“阿尔谷”军队和“阿什台里”军队就这样用恐怖主义的方式，对该村村民进行了血腥的大屠杀行动。

以色列侵略军还通过引爆村名的房屋，占领该村，他们用完炸药，就用炸弹和大炮屠杀抵抗人士，待在在家里的男女老少都成了以军射击的目标。

以军还让几十名村名站成一排，用枪将他们一个个击毙，他们整整对该村屠杀了2天。犹太复国主义军队还对村名严刑拷打、侮辱、截肢、撕裂孕妇的肚子等，其屠杀手段惨绝人寰，罄竹难书；他们把53名儿童从古都斯老城墙上扔向地面，将该村25位男人监禁在大巴车上，像罗马旧时的军队一样，拉到古都斯市的大街小巷游街示众，以庆祝自己取得的胜利，最后，将他们一个个击毙。

这次屠村行动，大约250人至360人巴勒斯坦人民殉难，犹太复国主义政权将牺牲者的尸体全部投入该村的水井中，盖上井盖，掩盖他们的罪行。

在库夫勒卡西姆犯下的罪行

犹太复国主义军队在巴勒斯坦库夫勒卡西姆村庄击毙47名妇女儿童的反人性事件已过去半个多世纪，但这一可耻的行径至今记忆犹新。

1956年10月29日下午17点以后，犹太复国主义政权警察在事先没有通知的情况下，对包括库夫勒卡西姆村庄在内的6个巴勒斯坦村庄进行大搜查。以色列少校沙姆里·马力南柯召开临时会议，命令其手下对当日17点以后回家的巴勒斯坦平民统统杀掉，库夫勒卡西姆村庄的47名巴勒斯坦妇女儿童就这样被犹太复国主义军队杀害。这是自迪尔亚辛屠杀事件后，犹太复国主义政权在巴勒斯坦犯下的第二次罪行。

犹太复国主义政权在阿克萨清真寺犯下的滔天罪行

据安娜塔利通讯社报道，自1967年6月7日犹太复国主义政权占领巴勒斯坦以来，该政权对阿克萨清真寺犯下的滔天罪行如下：

1969年8月21日：阿克萨清真寺遭遇澳大利亚犹太人丹尼斯·马克尔·鲁汗的纵火袭击。

1982年4月11日：一名犹太复国主义士兵在阿克萨清真寺发动袭击，造成2名巴勒斯坦人殉难，6人受伤。

1990年10月10日：犹太人试图在阿克萨清真寺苏莱曼尼圣殿奠定一块象征性的基石，巴勒斯坦人进行阻止时，遭到以色列军队开枪射击，导致21名巴勒斯坦人牺牲，150名巴勒斯坦人受伤。

1996年9月25日：以色列在阿克萨清真寺西边墙地下开辟考古隧道的第二个入口时，巴勒斯坦人民进行示威而引发暴力冲突，造成68名巴勒斯坦人牺牲，约1600名人受伤。

对哈里里伊布拉希米清真寺采取的屠杀行动

1994年（2月25日）的开斋节，居住在巴勒斯坦的美籍犹太人巴鲁赫·古力达什塔因向约旦河西岸哈里里使得伊布拉希米清真寺采取屠杀行动。

当礼拜者正在扣头时，他从清真寺大殿一个圆柱子后面用机关枪向礼拜者扫射，导致29人牺牲，125人受伤，他也最终被礼拜者抓捕后杀死他。

此次事件引起巴勒斯坦人民的强烈反响，他们向犹太复国主义政权抗议，两天后，以色列军队与抗议的巴勒斯坦人民发生冲突，又造成19名巴勒斯坦人牺牲。

袭击马维麦尔麦尔轮船

2010年犹太复国主义政权军队对一艘从土耳其出发前往加沙的人道主义救援物资轮船发动袭击，导致60位人权护卫人员受伤，10名土耳其人牺牲，此次事件导致土耳其和犹太复国主义政权断交。

犹太复国主义政权使古都斯被占领土一地区的居民全部沦为难民

1972年，古都斯被占领土谢赫加拉赫地区人民与犹太复国主义政权进行誓死抗争，因为以色列实施阴谋诡计，企图将该地区人民全部赶出自己的家园。

根据1965年约旦与（联合国巴勒斯坦难民特别援助机构）签署的协议，古都斯的这片土地属于巴勒斯坦人民，他们的房屋由约旦政府建造。

但是犹太复国主义政权妄称，巴勒斯坦人民现居住的土地，之前是犹太人的土地。现在，犹太复国主义政权与古都斯的法院互相勾结，狼狈为奸，法院听信了谎言，使得数百名巴勒斯坦人被迫沦为难民。

之后，古都斯的巴勒斯坦人民举行游行活动，抗议犹太复国主义的这一无耻决定。

2008年-2009年向加沙发动战争

2008年12月27日（连续22天）以色列80架战机对加沙几十个地区狂轰滥炸，造成200名巴勒斯坦人牺牲，700人受伤，其中多数为巴勒斯坦警察，以军战机首先向“陶菲格贾比尔”警察总部发动了空袭。

这次空袭是以色列与巴抵抗组织签署六个月停火协议不久，向加沙地区发动的袭击。以色列战机第一周向加沙地区持续发动空袭，巴抵抗组织用导弹和火箭炮反击。以色列战机违反国际公约，不但对安全目标发动袭击，而且悍然对加沙的数百座民房、医院、清真寺、学校、大学以及隶属联合国的办事处发动袭击。

2009年1月3日，犹太复国主义政权发动空袭的第二周，开始向加沙发动地面进攻，以色列的数百辆坦克在战斗机的掩护下，对加沙实施大面积炮轰。

特拉维夫在这场屠杀行动中，不惜动用任何武器，他们使用坦克、战机未达其目的后，竟然动用国际禁用的白磷弹和铀弹，炮轰加沙，战争持续23天后，犹太复国主义政权单方面宣布停火。

这次对加沙的袭击，共造成1419名巴勒斯坦人牺牲，其中多数为平民、妇女和儿童；5500人受伤，部分人成为终身残疾；烈士中，妇女和儿童占83%。

以色列官方报道，13名以色列士兵死亡，300人受伤，但是巴勒斯坦抵抗组织强调，此次战争中，以色列士兵死亡人数为100人。

2012年以色列再次向加沙发动战争

2012年的战争（8天）是哈马斯军队卡西姆旅高级司令艾哈迈德·贾巴里被杀开始的，犹太复国主义政权暗杀艾哈迈德·贾巴里司令后，开始向加沙发动空袭。

巴勒斯坦卫生信息中心报道，2012年犹太复国主义政权侵略军向加沙人民发动的空袭，导致278名巴勒斯坦人牺牲。其中189名烈士是在犹太复国主义政权对加沙发动的8天战争中牺牲的，烈士中251名男人，27名妇女，18岁以上的妇女有13人，5岁以下的儿童有18人。受伤人数达2158人。其中1526人是在8天的战争中受伤的，男性受伤人数为1641人，女性受伤人数为517人。18岁以上受伤妇女达322人，5岁以下受伤儿童有212人。

以色列2014年对加沙发动战争

2014年6月12日，犹太复国主义政权宣布，三名以色列人在约旦河西岸失踪，立即指控哈马斯劫持了他们，并以此为由，开始向约旦河西岸的巴勒斯坦民房发动袭击，逮捕了500名巴勒斯坦青年。没过多久，犹太复国主义政权警察发言人在接受BBC电视台的采访时声称在约旦河西岸失踪和死亡的三名以色列人与哈马斯无关。

7月2日，犹太人定居点29岁的优素福·哈依姆·本·大卫德伙同犹太人定居点的另外两人，以报复三名以色列人被劫持为由，杀害了巴勒斯坦少年穆罕默德·艾布哈兹尔。他描述自己的犯罪行径说，他们把艾布哈兹尔逮到一个很远的地方，用重器砸他的头部，然后，又对他拳打脚踢，最后向这位巴勒斯坦少年身上泼洒汽油，活活将他烧死，这一罪恶行径成了在加沙爆发第三次战争的导火索。

犹太复国主义政权与哈马斯抵抗组织发生几起零星冲突后，该政权安全部召开三小时的会议，决定于7月8日星期二，开始侵略加沙。就这样对加沙发动了持续51的第三次战争，巴勒斯坦组织采取了布讷亚麦阿苏斯和阿苏夫麦阿库里的行动，进行回击。

这次为期51天的侵略战争，造成2260名巴勒斯坦人牺牲，近11000人受伤。消息报道，牺牲的多数人为巴妇女和儿童，儿童500人，妇女250人。犹太复国主义政权宣布，该政权在加沙战争中64人死亡。而哈马斯认为，以军死亡人数为161人，«پانورما»新闻基地则宣布，以军的死亡人数为600多人。

几次临时停火后，哈马斯官方于8月4日宣布，与以色列达成共识结束在加沙持续七周的冲突行动。

以色列对加沙发动为期2天的战争

2019年5月4日星期六早晨，犹太复国主义政权向加沙各地区发动袭击，遭到巴抵抗组织的火箭炮回击。这次临时袭击，渐渐趋向于紧张局势。

犹太复国主义政权5月5日星期天继续向加沙发动袭击，遭到巴抵抗组织火箭炮和导弹的强烈回击。最终，在埃及、卡塔尔和联合国组织的斡旋下，于5月6日星期一宣布停火，加沙地区才得以平静。

犹太复国主义政权在对加沙为期2天的袭击中，造成27名巴勒斯坦人牺牲，其中三名妇女、2名婴儿和2名腹中胎儿。

犹太复国主义政权在此次为期2天的袭击中，向加沙的320个目标袭击，其中，58座民房完全夷为平地，310座民房遭到局部破坏。

清真寺、学校、教育机构、岗楼、汽车、作坊、田地、媒体组织、摩托车、大学周边等都成为犹太复国主义政权这次袭击的目标。

巴勒斯坦基建部宣布，民用设施破坏严重，初步调研表明，130家民宅完全夷为平地，700家民宅遭到不同程度破坏。

巴勒斯坦抵抗组织向巴被占领土发射690枚导弹和火箭炮，造成4名犹太人死亡，另外130人受伤，一辆以色列吉普车被导弹击中炸毁。

犹太复国主义政权自2014年发动大规模战争后，又多次对加沙部分目标发动零星袭击，犹太复国主义政权对约旦河西岸的侵略，企图在世界保持沉默的情况下，为古都斯犹太化做努力。