伊朗与阿塞拜疆两国外长讨论国际组织框架内的合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：4月28日，阿塞拜疆外长杰伊宏·巴伊拉莫夫与伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）通电话。

据阿新社表示，两国外长就双边合作的问题交换了意见。

双方高度评价了阿伊在经济、贸易、交通、人文等领域的合作及高层互访。他们还对伊朗-阿塞拜疆经贸和人文合作国家委员会的工作表示满意。

两国外长讨论了地区问题及在国际组织框架内的合作。

伊朗外长邀请巴伊拉莫夫外长访问伊朗。