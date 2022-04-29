伊朗与阿塞拜疆两国外长讨论国际组织框架内的合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：4月28日，阿塞拜疆外长杰伊宏·巴伊拉莫夫与伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）通电话。
据阿新社表示，两国外长就双边合作的问题交换了意见。
双方高度评价了阿伊在经济、贸易、交通、人文等领域的合作及高层互访。他们还对伊朗-阿塞拜疆经贸和人文合作国家委员会的工作表示满意。
两国外长讨论了地区问题及在国际组织框架内的合作。
伊朗外长邀请巴伊拉莫夫外长访问伊朗。
伊通社（IRNA）德黑兰04月29电 阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫与伊朗外交部部长阿米尔-阿卜杜拉希安通电话就两国关心问题交换意见。
伊朗国家通讯社（IRNA）：4月28日，阿塞拜疆外长杰伊宏·巴伊拉莫夫与伊朗外交部部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir Abdullahian）通电话。
据阿新社表示，两国外长就双边合作的问题交换了意见。
双方高度评价了阿伊在经济、贸易、交通、人文等领域的合作及高层互访。他们还对伊朗-阿塞拜疆经贸和人文合作国家委员会的工作表示满意。
两国外长讨论了地区问题及在国际组织框架内的合作。
伊朗外长邀请巴伊拉莫夫外长访问伊朗。
伊通社（IRNA）德黑兰04月28电 近日，伊朗石油部长Javad Owji表示，为实现其天然气产量目标，伊朗需要在天然气行业投资800亿美元。
伊通社（IRNA）德黑兰04月04电 伊朗军队将与俄罗斯、中国、乌兹别克斯坦、阿布哈兹共和国、南奥塞梯共和国、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦军队展开角逐。俄罗斯武装力量女子队也将参加比赛。
伊通社（IRNA）德黑兰04月02电 与会各方注意到，阿富汗已结束多年战乱，百业待兴，经济和民生困难突出。各方承诺将在人道援助、互联互通、经贸、农业、能源、能力建设等领域支持阿富汗经济重建。
伊通社（IRNA）德黑兰03月21电 伊朗方面宣布，正在进行的搜救行动从一艘阿联酋注册的滚装货船上救出了29名船员，这艘船今天早些时候在恶劣天气中沉没。
伊通社（IRNA）巴库03月11电 伊朗道路和城市发展部长与阿塞拜疆总统进行会晤并强调深化在运输领域的双边合作。
伊通社（IRNA）德黑兰02月22电 伊朗总统阿亚图拉·莱希出席天然气出口国论坛第六次领导人会议并发表演讲。
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