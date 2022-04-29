伊朗最高领袖“国际圣城日”讲话：我们将继续支持巴勒斯坦的抵抗运动

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在伊朗全国举行国际圣城日（世界古都斯日）活动的同时发表讲话称，在现如今的政治舞台上，以色列最重要的支持者—美国，已经面临连续失败。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，美国在阿富汗战争中失败了；在对伊朗的“极限施压”政策中失败了；在试图控制世界经济方面失败了；在管理国家内部事务以及应对美国体制中的深刻裂痕方面失败了。

伊朗最高领袖谴责犹太复国主义政权针对巴勒斯坦人民犯下的犯罪行为，并表示伊朗将继续支持巴勒斯坦的抵抗运动。

他表示，据我们所了解一些阿拉伯政府对美国说应该针对巴勒斯坦问题早点想办法，如果他们的意思是美国离开该地区前应该巩固犹太复国主义政权的地位他们就明显地背叛了并为阿拉伯世界造成丢脸的情况，从另一个方面也他们愚蠢地想给一个失败政府提供无根据的建议。

阿亚图拉·哈梅内伊说，在西亚的抵抗精神是个十分灿烂的事情因为使黎巴嫩解放的原因就是抵抗的精神，使美国离开伊拉克也是抵抗的精神，为反对国际恐怖主义向叙利亚提供帮助也使该精神，使也门人民强力也是抵抗精神；总的来说抵抗精神将让巴勒斯坦问题越来越火和出色。

伊朗最高领袖强调，就巴勒斯坦问题问题值得注意的使到目前为止向与以色列进行了妥协的所有的倡议都已经失败了；而应该注意的是就巴勒斯坦问题的任何计划里如果不考虑到巴勒斯坦人们的利益肯定会失败的。

他指出，现在巴勒斯坦各地都变成了反抗现场而这重要现实表明巴勒斯坦人民全力准备反对以色列政权，这样的情况也将让圣战组织为反抗犹太复国主义政权感到自由。