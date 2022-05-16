凯恩和莱万追逐记录，但谁是目前国际得世一锋呢？

伊朗国家通讯社（IRNA）：英格兰的哈里凯恩和波兰的莱万多克西都在国际比赛为各自的国家打进了球，并且都在这样做的过程中达到了个人里程碑。

这位慕尼黑前锋为波兰打进了他的第 75 进球，而哈里凯恩的点球则让他与博比查尔顿并列，以 49 进球成为英格兰历史上的第二高射手。

这位热刺前锋仅比目前由鲁尼保持的三狮军团历史纪录低四分。但是，由于凯恩和莱万都在追逐记录，谁在国际进球榜上名列前茅，而且他们还需要多少进球才能进入前十呢？

C罗（葡萄牙）

进球数：115

游戏：186

领先排行榜并仍在国际舞台上运作，对于任何人来说，在国际舞台上赶上C罗都是一项艰巨的任务。这位葡萄牙球星将有很多机会在即将到来的世界杯上继续扩大他对第二名的领先优势，甚至可能超越。

阿里·代伊 (伊朗）

进球数：109

游戏：148

这位伊朗前锋在去年 9 月之前一直在排行榜上名列前茅，他的 109 分排名第三。2006 年退役，他将没有机会增加自己的成绩，但在 148 场比赛中打进 109 球的纪录，即使是世界上最状态良好的射手也会引以为豪。

莫赫塔尔·达哈里（马来西亚）

进球数：89

游戏：142

马来西亚传奇人物仅在 2021 年被国际足联认可，但在 142 场比赛中以 89 进球位列榜单第三。在 1970 年代和 1980 年代的比赛中，他帮助他的国家达到了世界第 61 位的历史新高，但在 1991 年去世时年仅 37 岁。

费伦茨·普斯卡什（匈牙利/西班牙）

进球数：84

游戏：89

作为欧洲比赛的标志性人物，普斯卡什在这份名单上的场均进球数最高，并且是唯一代表两个国家的球员。为匈牙利出战的 85 场比赛中打进 84 球，以及在俱乐部层面的 500 多个进球，使他成为他这一代人中最令人畏惧的前锋之一。

梅西（阿根廷）

进球数：81

游戏：106

在梅西与C罗的争论中，梅西必须在 CR7 之后扮演次的角色，在国际舞台上“仅仅”打进 81 球。他的 160 次出场次数也意味着他的场均进球率也更低，尽管当然比赛和进球的数量都不容小觑。

苏尼尔·切特里（印度）

进球数：80

游戏：125

作为这份名单上仍在为他们国家效力的四名球员之一，切特里在为蓝虎队出战的 125 场比赛中为印度打进了 80 球。切特里在他的祖国完成了他所有的国内职业生涯，并帮助他担任队长的印度国家队在 2011、2015 和 2021 年的 SAFF 锦标赛中取得成功。

阿里·马布霍特（阿联酋）

进球数：79

游戏：105

阿里是这份名单上最年轻的球员，年仅 31 岁，他正朝着阿联酋的百年目标迈进，他刚刚超过 100 场比赛。 他在阿尔杰兹拉度过了他的整个职业生涯，在那里他与 245 场比赛中打进了 176 进球。

戈德弗雷·奇塔鲁（赞比亚）

进球数：79

游戏：111

作为赞比亚历史上最伟大的足球运动员，奇塔鲁在 111 场比赛中为他的国家打进 79 球，并五次被评为赞比亚年度最佳足球运动员。退役后成为赞比亚国家队主教练，1993 年他与整个国家队一起在一次飞机失事中不幸遇难。

侯赛因·赛义德（伊拉克）

进球数：78

游戏：137

14 年国际职业生涯中的 78 个进球巩固了赛义德在伊拉克足球历史上的遗产，同时他还帮助他的国家举起了两届阿拉伯海湾杯、一届世界军人杯和一枚亚运会金牌。 他于 1990 年退休，在 2004 年至 2011 年期间成为伊拉克足协主席之前尝试了管理工作。

贝利（巴西）

进球数：77

游戏：92

关于贝利在他的高级职业生涯中有多少进球仍然有很多讨论，而且似乎每年都有更多的进球。然而，他的国际战绩毋庸置疑，在 92 场比赛中打入 77 球，帮助巴西队夺得世界杯三冠王。