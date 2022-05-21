菲尔多西：波斯语言和伊朗人身份认同的复兴者

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗人都是菲尔多西的孩子，都在他的熏陶下成长，菲尔多西的《列王纪》是伊朗的文化艺术名著，历史上，如果没有菲尔多西，就没有《列王纪》，没有《列王纪》，也许今天的伊朗人就不可能讲一口流利美妙的波斯语。

据说，有一天，有人问埃及著名作家穆罕默德·哈桑宁·海卡尔：“你们这些有着灿烂文化背景的埃及人发生了什么事，以至于你们都说阿拉伯语？”他说：“我们之所以说阿拉伯语，是因为我们没有菲尔多西。”

阿拉伯语当时在伊朗非常有影响力，几乎成为伊朗的通用语言，许多伊朗学者都是用阿拉伯语写书，但最后，为什么阿拉伯语也没有成为伊朗人民的官方语言呢？

历史证明，波斯语是伊朗人的先辈们和思想家共同努力保存下来并得以发展的。这场语言保护运动始发于萨法尔王朝的创建者叶尔孤白·莱伊斯·萨法尔，他对王宫的诗人和作家们说：“为什么要说我找不到一个词的语言？”。鲁达基、达吉基和昂萨里为波斯语奠定了基石，菲尔多西及其著《列王纪》保护提升了波斯语的地位。

历史上，伊朗饱经风霜，命运多牟，坎坷不平。

菲尔多西为了抵制外来势力的影响和渗透，保护伊朗古文明的原有民族风貌，激发民众的爱国情怀，著述了《列王纪》。

《列王纪》对伊朗人的灵魂和思想影响至深，铸就了伊朗人勇敢的爱国情怀，每一位伊朗人，读到《列王纪》中的诗歌时，其爱国情怀和英勇卫国的精神会油然而生。

菲尔多西是伊朗的民族英雄，他是赋予波斯语第二生命的著名诗人。艾布法兹里·哈推布博士说：“菲尔多西凭借其丰富的经验和出色的工作，保住了波斯语的应用，并通过撰写《列王纪》保护波斯语免受外来词汇的影响，同时保护波斯语规范的句法结构不被替代。波斯语言的传承与发展的确归功于菲尔多西的《列王纪》，这就是为什么菲尔多西的名字与波斯语永远联系在一起的原因。”

哈里格·穆特里格博士是研究和校对菲尔多西《列王纪》最权威的伊朗学者，他认为：我们伊朗人受恩于波斯语，而波斯语很大程度上受恩于菲尔多西的《列王纪》。

菲尔多西的《列王纪》从语言和文学术语应用的角度来说是波斯语言中最丰富的宝藏。毋庸置疑，《列王纪》是首部，也是保护甜美的波斯语言词汇正确使用的最大的一部典籍，菲尔多西将这些丰富的词汇准确而忠实地传给了下一代，与此同时，波斯语也成为伊朗各部落紧密团结在一起的无形力量。

菲尔多西的《列王纪》极大地丰富和强化了波斯语，以至于历史无法忘记这一语言。鉴于此，菲尔多西的《列王纪》不仅帮助波斯语流传了下来，而且也奠定了伊朗各民族团结的基础。

时间过得越久，越能体现菲尔多西这一壮举的重要性，伊朗历史没有愧对他付出的努力，赋予了他应有的位置。菲尔多西的《列王纪》是史诗般的杰作，将伊朗人的过去、文化和身份认同完好无损地保留到今天。

菲尔多西通过撰写《列王纪》，不仅为自己保留了伊朗过去的历史，而且还为所有伊朗人保留了数百年来的鲜活历史。

《列王纪》是伊朗人的一部神话书，如果菲尔多西没有写《列王纪》，我们今天将无法接触到这些凄美的情节曲折的神话故事。

《列王纪》也是伊朗的一部古代故事书，也是一部讲述伊朗人祖先传统礼仪与风俗的书。菲尔多西三十年辛劳不辍，完成了《列王纪》。《列王纪》是集伊朗史诗、历史和文化为一体的日历画册。

剑桥大学的查尔斯梅尔维尔教授说：

“菲尔多西的伟大成就在于他保护了伊朗人的历史、波斯帝国的历史和他们的辉煌。更重要的一点是他用伊朗人自己的语言即波斯语撰写了它。菲尔多西的这一壮举属于伊朗人伟大理念的一部分，是自我身份的认同和认知。我认为菲尔多西在这个问题上比其他任何人表现得尤为突出。”

学者们认为，菲尔多西的《列王纪》之所以重要是因为这位伟大的诗人凭借其巨著，对一个民族的文化发展和命运决定中发挥了重要的作用。

哈里格·穆特里格博士认为，在波斯文学乃至世界文学中，没有一部书像菲尔多西的《列王纪》一样，在一个国家的命运和文化中发挥作用，并产生影响。

当代学者穆罕默德·阿里·伊斯拉米·乃杜善·菲尔多西也认为，菲尔多西的《列王纪》是世界文学中唯一一部改变一个国家命运的书。

他认为：“《列王纪》改变了伊朗的命运，如果没有《列王纪》，我们会成为另一种国家。如果没有《列王纪》，在埃及、叙利亚和约旦发生的事情，同样也会在伊朗上演。伊朗历史、文化以及波斯语保留至今完全受益于菲尔多西的《列王纪》。”

对菲尔多西不能仅仅称之为是诗人和神话学家，因为他在诗歌和神话的背后，在优美和庄重的诗歌背后，在甜美的波斯语的助攻下，重塑了一个国家。菲尔多西想用自己的笔，不仅要对伊朗神话赋予生命力，还有将伊朗人塑造成威武的英雄。

《列王记》成为一面照见伊朗人身份认同的镜子，每个伊朗人都可以从这面镜子中看到自已的文化身份。《列王记》赋予伊朗人新的生命，给波斯文化注入了新的力量。

历史上，伊朗被誉为诗的故乡，伊朗创作了世界上最伟大的文学杰作。但是，在哈菲兹、萨迪、海亚姆、内扎米、哈高尼、毛拉维等伊朗大诗人中，以及波斯伟大的演说家中，为何菲尔多西的研究家们把《列王记》视为评判伊朗人的标准？因为这些伟大的诗人创作的诗歌只展示了伊朗和伊朗人的太仓一粟，只有菲尔多西在《列王纪》中，以最自然的形式展示了伊朗的本质和体制。

我用诗歌把世界变得乐园般美丽，

在我之前，没有人播种诗歌的种粒。

我在废墟上筑建繁华的楼宇，

用精神的阳光和甘甜的泽雨。

我用诗歌高筑了巍峨的殿堂

任风吹雨打也不会倒塌毁伤

不，我是不死的，我将永生

我已把语言种子在大地上撒遍。

《列王纪》不仅对伊朗人，而且对世界都很重要，因为它探讨的是人性及其本质。《列王纪》触及了人性的原点，那就是善与恶的斗争。《列王纪》以此为核心，表达了善最终战胜恶的思想，当然菲尔多西《列王纪》的核心思想讲的是“智慧”。

《列王纪》是智慧和知识的宝藏，从始至终，是关于人性、伦理和美德的一堂课。自由、顺服、不屈服于压迫是《列王纪》中所有英雄人物固有的人性道德原则。