共建中伊新丝路 伊朗波斯艺术与中国家居运用研讨会在广州召开

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国经济周刊消息，艺术无国界，古时“丝绸之路”促进中伊文明的交融，世人赞叹的波斯文化艺术与源远流长的中国文化，在两国的建筑装饰与家居文化中影响深远。

2022年5月18日下午，在伊朗驻广州总领馆、广东省商务厅的支持指导下，由广东省建筑装饰设计协会、广东省建筑装饰材料行业协会与伊朗地毯出口商协会，通过跨国跨界、线上线下的友好交流方式，在广州、德黑兰两地成功举办了首届伊朗波斯艺术与中国家居运用主题研讨会。

中伊两国的合作与交流也需要更多民间和企业的力量参与。广东省建筑装饰材料行业协会、广东省建筑装饰设计协会，牵头举办此次跨国跨界主题研讨会，希望以波斯地毯、中国漆器为契机，在不同国家不同文明的背景下，以艺术为纽带，以协会为桥梁，创造一方全新的跨界商贸合作平台，让艺术融入生活，让产品充满艺术。

以广东新明珠陶瓷集团为代表的龙头制造企业、以梁曦文、张波、曾承焜、陆劲为代表的粤港澳大湾区设计师，以及张温帙、乔平、何俊华等艺术家们，与德黑兰企业家代表共百名参与了此次视频会议。活动现场让人惊叹的是张温帙大师的中国“婚嫁”系列大漆展品，不仅让伊朗代表们了解到中国传统文化魅力，也让到场嘉宾充分感受到中国大漆艺术与波斯地毯艺术的完美融合。

以文化艺术为纽带，发挥社会组织”民间大使“作用

谈到此次研讨会的举办，广东省建筑装饰材料行业协会、广东省建筑装饰设计协会会长兰芳表示：“中伊两国都是著名的文明古国，拥有丰富宝贵的文化艺术遗产。我们从小就在书本里就知道了闻名遐迩的波斯，对波斯文化产生了无比的好奇和向往。无论是波斯地毯，还是中国的陶瓷，都见证着两国千年来在文化艺术、商贸往来的历史轨迹。本次研讨会旨在以“民间文化艺术”为纽带，通过两国艺术瑰宝——波斯地毯艺术和中国大漆艺术的展示、分享、对话等方式，共同探讨民间艺术文化交流中的商贸合作模式。”

作为”丝绸之路“沿线代表国家，伊朗与中国互通有无的友好合作关系积淀深厚。伊朗驻广州总领事馆总领事达瑞西（Hosseinali Darvishi Motevalli）与经济领事赛义德（RezaSaeidi）特邀出席本次活动。达瑞西表示：“艺术的变革为现代设计的发展开辟了道路，波斯地毯是波斯艺术和文化的象征。伊朗是世界上最大的手工编织地毯生产国和出口国，占世界总产量的四分之三。我们在此共同探讨伊朗波斯艺术与中国装饰设计相融合的可行性，促进两国在艺术文化领域的交流与互动。”

中国漆器&波斯地毯 两国艺术瑰品展览

中国和伊朗如同两颗璀璨的明珠，交相辉映在亚洲大陆的东西两端。在数千年的友好交往中，中伊双方在文化、艺术、经济等领域相互交融、汲取养分，创造出各具文化代表性的独特艺术瑰品。如高贵典雅、光华流丽的漆器，又如精妙绝伦、锦绣艳丽的波斯地毯，它们以丰富的色彩、精湛的工艺、千年的文明底蕴，呈现出两种灿烂辉煌的文化特色与艺术情境。

本次活动现场就特别展示了艺术家张温帙的《婚嫁》系列大漆作品，以中国传统文化的方式向我们生动展示了艺术与工艺、设计与生活之间的关系，并传递出艺术家东方生活哲理。现场陈列的还有手工编织的鲜艳明亮的波斯地毯，每一件都是有生命的艺术品，承载了千年文明的沉淀和艺术家的灵感与想象。张温帙的《婚嫁》系列大漆作品在本次活动结束之后仍会继续展出，展期延续到5月30日。

线上线下同步 中伊双方精彩主题分享

此次研讨会特别邀请了中伊双方艺术家、设计师和商企代表，分别就文化元素与艺术设计在材料装饰产品及建筑家居中的实际运用与独特创造做主题演讲分享。

伊朗地毯制造商和出口商协会董事会成员的哈米德·查曼洛克、莫尔塔扎·米里，与伊朗艺术学院手工艺和传统艺术顾问成员、伊朗艺术学院地毯、传统艺术会议策展人图拉吉·朱勒，三位伊朗国内嘉宾线上分享了波斯地毯的工艺制造及中伊商贸往来情况。

艺术家张温帙博士关于《大漆文化与中国传统生活溯源》主题分享，精彩呈现了大漆艺术作为中国传统艺术形式代表的悠长历史，在时代变迁中传承、融汇、创新。

广东省建筑装饰设计协会执行会长、澳门承焜装饰设计事务所、广州市承焜装饰工程有限公司策划总监曾承焜分享了国内外三个经典建筑案例里的艺术陈列与装饰细节，专业解读了传统与创新的美学艺术如何完美融入建筑公共空间。

随后，中伊双方与会企业、设计师就本次主题进行了热烈的对话与交流，共同探讨创新设计与合作新路径。当艺术作品融入家居生活,为古今文化的交融开拓一个更为广阔的演绎空间。