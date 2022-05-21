伊朗卡尚大学将开设中文专业

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗使馆文化处消息，近期，伊朗高教部正式批准卡尚大学开设中文专业，标志着卡尚大学成为伊第五所开设中文专业的高校。

根据卡尚大学设立中文专业工作计划，该校将于2022-2023学年举办一系列中文讲座和短期培训班，于2023-2024学年正式招收第一届30名中文专业本科生，此后每年将持续招生。

卡尚大学创办于1973年，目前约有8000名学生，下设12家学院和14所研究所，涵盖物理、化学、工程、文学、神学、法学、艺术等各专业，在伊朗综合性大学中排名第七。