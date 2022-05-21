伊朗卡尚大学将开设中文专业

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗使馆文化处消息，近期，伊朗高教部正式批准卡尚大学开设中文专业，标志着卡尚大学成为伊第五所开设中文专业的高校。
根据卡尚大学设立中文专业工作计划，该校将于2022-2023学年举办一系列中文讲座和短期培训班，于2023-2024学年正式招收第一届30名中文专业本科生，此后每年将持续招生。
卡尚大学创办于1973年，目前约有8000名学生，下设12家学院和14所研究所，涵盖物理、化学、工程、文学、神学、法学、艺术等各专业，在伊朗综合性大学中排名第七。
伊通社（IRNA）德黑兰05月21电 根据卡尚大学设立中文专业工作计划，该校将于2022-2023学年举办一系列中文讲座和短期培训班，于2023-2024学年正式招收第一届30名中文专业本科生，此后每年将持续招生。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗使馆文化处消息，近期，伊朗高教部正式批准卡尚大学开设中文专业，标志着卡尚大学成为伊第五所开设中文专业的高校。
根据卡尚大学设立中文专业工作计划，该校将于2022-2023学年举办一系列中文讲座和短期培训班，于2023-2024学年正式招收第一届30名中文专业本科生，此后每年将持续招生。
卡尚大学创办于1973年，目前约有8000名学生，下设12家学院和14所研究所，涵盖物理、化学、工程、文学、神学、法学、艺术等各专业，在伊朗综合性大学中排名第七。
伊通社（IRNA）德黑兰05月13电 RoboCup机器人世界杯伊朗公开赛作为其最大的公开赛之一，设置了机器人足球、机器人救援、服务机器人、自动驾驶等六个项目，来自伊朗、法国、德国、加拿大、巴西和中国…
伊通社（IRNA）莫斯科04月25电 俄罗斯科学院国际合作部负责人安东·瓦尔福洛梅耶夫在评论会谈成果时指出，在西方40多年的制裁压力下，伊朗在创建国家创新生态系统方面取得了重大进展。
伊通社（IRNA）德黑兰03月21电 伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任瓦法埃表示，回顾美国历史，就能发现这个国家有个突出的特点，就是“特别好战”，这背后是美国的霸权主义在作祟。
伊通社（IRNA）德黑兰03月17电 由北京大学沈一鸣老师翻译、商务印书馆出版的伊朗15世纪伟大文学家贾米的诗集《春园》荣获本届国际图书奖，这本著名散文诗歌集系首次在华翻译出版。
伊通社（IRNA）德黑兰01月19电 德黑兰大学中文系教授，亚洲研究中心主任好麦特指出， 众多国家支持北京冬奥会，联合国的大部分会员国反对一些国家压迫性制裁行径等，这都表明全世界都厌倦了几个国家的单边…
伊通社（IRNA）德黑兰12月26电 德黑兰大学世界研究院将开设中国学硕士项目，面向国内外招生。
伊通社（IRNA）北京12月22电 伊朗中国文学读者俱乐部举办首场活动，以直播形式发布和分享了一批波斯语版中国文学图书，包括李迪的《野蜂出没的山谷》、曹文轩的《草房子》、薛涛的《小城池》和《围墙里的小…
伊通社（IRNA）德黑兰11月26电 2022年冬奥会和冬残奥会主题口号是“一起向未来”。海拉巴迪认为，这表明中国致力于和全世界人民一起创造更美好的未来，希望建设一个没有战争、恐惧、流离失所者和难民的…
伊通社（IRNA）北京11月26电 在今年伊朗国家图书周活动中，伊文化和伊斯兰指导部为受到翻译出版计划支持的10种伊朗儿童图书翻译成中文举办了出版首发仪式。中文图书《孟子》重新翻译成波斯文出版发行消息…
伊通社（IRNA）德黑兰11月15电 11月11日，由云南大学和德黑兰大学共同主办，德黑兰大学孔子学院承办的首届“语言互学 文化互赏——汉语在伊朗、波斯语在中国的发展”研讨会通过线上、线下结合的方式成…
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