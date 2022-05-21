男排亚俱杯伊朗佩坎逆袭夺第8冠 马鲁夫荣膺MVP

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体消息，北京时间5月21日凌晨，2022年男排亚俱杯在伊朗德黑兰落幕。
伊朗德黑兰佩坎在决赛中3-2逆袭击败日本三得利太阳鸟，时隔11年夺下队史亚俱杯第8冠，获得代表亚洲参加今年世俱杯的资格。
此前佩坎在2002年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年和2011年7次荣膺亚俱杯冠军。
男排国手彭世坤加盟的日本三得利太阳鸟时隔14年再次登上亚俱杯领奖台，之前该队在2001年和2008年分获亚军和季军。伊朗沙赫达布-亚兹德摘得铜牌。
在单项奖的评选中，伊朗德黑兰佩坎男排的主二传马鲁夫荣膺本届亚俱杯的MVP。入围2022年男排亚俱杯最佳阵容的选手如下：
MVP：马鲁夫（伊朗德黑兰佩坎）
最佳主攻：柳田将洋（日本三得利太阳鸟）/恩加佩斯（伊朗德黑兰佩坎）
最佳副攻：穆萨维（伊朗德黑兰佩坎）/卡迪尔哈诺夫（哈萨克斯坦塔拉兹）
最佳接应：穆塞尔斯基（日本三得利太阳鸟）
最佳二传：马鲁夫（伊朗德黑兰佩坎）
最佳自由人：莫真（伊朗沙赫达布-亚兹德）
伊朗佩坎二传马鲁夫荣膺2022年男排亚俱杯MVP
伊朗佩坎二传马鲁夫荣膺2022年男排亚俱杯MVP
2022年男排亚俱杯收官日完全赛果如下：
冠亚军决赛：伊朗德黑兰佩坎3-2胜日本三得利太阳鸟，21-25、26-28、25-13、25-20、15-12
3、4名决赛：伊朗沙赫达布-亚兹德3-0胜哈萨克斯坦塔拉兹，25-20、25-15、25-22
5、6名决赛：卡塔尔赖扬体育3-1胜泰国呵叻，23-25、25-16、25-20、25-18
7、8名决赛：伊拉克南方天然气体育3-2胜伊拉克埃尔比勒体育，17-25、25-16、25-22、20-25、15-12
2022年男排亚俱杯完全排名如下：
1。 伊朗德黑兰佩坎（入围2022年男排世俱杯）
2。 日本三得利太阳鸟
3。 伊朗沙赫达布-亚兹德
4。 哈萨克斯坦塔拉兹
5。 卡塔尔赖扬体育
6。 泰国呵叻
7。 伊拉克南方天然气体育
8。 伊拉克埃尔比勒体育
Your Comment