2022年5月23日 下午10:42
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伊朗自贸区和经济特区吸引外国投资占比17%

伊朗自贸区和经济特区吸引外国投资占比17%

伊通社（IRNA）德黑兰05月23电 伊朗自由经济特区最高委员会表示，在伊朗历1400年，伊朗自贸区吸引外国投资1.48亿美元，经济特区吸引外资为0.15亿美元，总计1.63亿美元，占外国投资总额的17%。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗自由经济特区最高委员会表示，在伊朗历1400年，伊朗自贸区吸引外国投资1.48亿美元，经济特区吸引外资为0.15亿美元，总计1.63亿美元，占外国投资总额的17%。

伊朗中央银行已颁发该国首个离岸银行许可证，将为自贸区项目提供资金。

在伊朗自贸区、经济特区，每个季度都有大量项目投入运营，对发展生产和创造就业都起到有效的促进作用。

最近伊朗有关部门宣布，前五大最大出口目的地为伊拉克(89亿美元)、阿拉伯联合酋长国(49亿美元)、阿曼(7.16亿美元)、加纳(3.53亿美元)和南非(2.54亿美元)。

伊朗日历年1400年最后三个月(2021年12月22日—2022年3月20日),伊朗进出口商品数量达到52.2万吨，金额为295.5亿美元，同比分别增长14%和37%。

在伊朗历年1400年(截至2022年3月20日)，伊朗对非洲和阿拉伯国家的出口额为162.93亿美元，同比增长20%。

前五大最大出口目的地为伊拉克(89亿美元)、阿拉伯联合酋长国(49亿美元)、阿曼(7.16亿美元)、加纳(3.53亿美元)和南非(2.54亿美元)。

同期，伊朗从阿拉伯和非洲贸易伙伴的进口额达到184.79亿美元，同比增加76%。

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