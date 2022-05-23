伊朗石油部长：伊朗将同阿曼组建联合技术委员会，共同开发亨加姆油田

伊朗国家通讯社（IRNA）：5月23日电，伊朗石油部长贾瓦德·欧吉（Javad Oji）对伊朗媒体表示，其在访问阿曼期间，同阿曼达成了一系列经济合作协议，特别是在能源领域。

欧吉表示，亨加姆油田是伊朗和阿曼两国唯一的联合油田，双方同意组建联合技术委员会，来共同开发该油田。

他指出，与竞争性开采不同，合作开采不会破坏油田储层，两国均将受益。

当地时间5月23日，在伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）访问阿曼期间，两国代表在马斯喀特签署一系列合作协议，包括8项备忘录和4个合作计划，内容涉及经贸、农业、能源、交通、文化、科技、体育、媒体、教育等诸多领域。

阿曼外交大臣巴德尔表示，当天晚些时候，双方代表还将签署其他一些合作协议。

当地时间5月23日，阿曼苏丹海赛姆同到访阿曼的伊朗总统阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希（Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi）举行正式会晤。

会谈中，双方首先回顾了两国在诸多领域的友好合作历史和成果，并表达了进一步加强两国间牢固友谊的共同愿望，希望深化两国合作和友好往来，以造福两国人民。

此外，双方就一些共同关心的地区和国际问题交换了意见。