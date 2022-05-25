伊朗民航局批准两家航空公司直飞阿曼

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗航空公司和卡伦航空公司获得伊朗民航局批准，运营伊朗和阿曼之间的直飞航班，目前还未公开这两家航司将服务于哪些机场。
此前，CAA批准了阿曼航空公司运营飞往伊朗的包机。
去年12月，阿曼简化了最多停留14天的入境要求，使伊朗国民的入境更方便。
阿曼还降低了对伊朗、美国、英国、澳大利亚、中国和印度等100多个国家游客的签证费。
伊通社（IRNA）德黑兰05月25电 伊朗航空公司和卡伦航空公司获得伊朗民航局批准，运营伊朗和阿曼之间的直飞航班，目前还未公开这两家航司将服务于哪些机场。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗航空公司和卡伦航空公司获得伊朗民航局批准，运营伊朗和阿曼之间的直飞航班，目前还未公开这两家航司将服务于哪些机场。
此前，CAA批准了阿曼航空公司运营飞往伊朗的包机。
去年12月，阿曼简化了最多停留14天的入境要求，使伊朗国民的入境更方便。
阿曼还降低了对伊朗、美国、英国、澳大利亚、中国和印度等100多个国家游客的签证费。
伊通社（IRNA）德黑兰04月18电 德黑兰 - 阿拉木图之间的航班每周四，由MD-82/83型客机执飞。戈尔甘 - 阿克套之间的航班每周三，由A321型客机执飞。
伊通社（IRNA）德黑兰04月12电 伊朗和卡塔尔政府签署两项协议，以加强多哈飞行情报区与伊朗飞行情报区的联系，确保民用航空安全、有序和高效率，并增加卡塔尔和伊朗之间的航班数量。
伊通社（IRNA）德黑兰04月10电 伊朗与卡塔尔两国达成协议，在世界杯期间从伊朗南部基什岛至卡塔尔之间首都多哈之间开通大约400趟的直飞航班，同时两国还将组织4艘邮轮，运营两地海上的航线，以方便两国…
伊通社（IRNA）德黑兰04月07电 伊朗议会就《伊朗-伊拉克航空协定》这一决议进行了讨论与表决，该草案为伊朗政府同伊拉克政府间协商的一份双边航空服务议案。
伊通社（IRNA）德黑兰04月01电 截至3月28日的两周内，总乘客人数增加了 60%，达到149万人次。航班数量同比增加7%，达1.25万架次。
伊通社（IRNA）德黑兰03月27电 伊朗驻华大使馆向东航空难遇难者默哀:愿逝者安息、生者坚强。
伊通社（IRNA）巴库03月11电 伊朗道路和城市发展部长与阿塞拜疆总统进行会晤并强调深化在运输领域的双边合作。
伊通社（IRNA）莫斯科03月11电 俄罗斯取消因新冠疫情大流行对伊朗实施的飞行限制措施。
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