伊朗民航局批准两家航空公司直飞阿曼

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗航空公司和卡伦航空公司获得伊朗民航局批准，运营伊朗和阿曼之间的直飞航班，目前还未公开这两家航司将服务于哪些机场。

此前，CAA批准了阿曼航空公司运营飞往伊朗的包机。

去年12月，阿曼简化了最多停留14天的入境要求，使伊朗国民的入境更方便。

阿曼还降低了对伊朗、美国、英国、澳大利亚、中国和印度等100多个国家游客的签证费。