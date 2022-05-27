波斯文学：伊朗凭其闻名于世

伊朗国家通讯社（IRNA）：波斯文学是世界上最古老的文学之一，跨越了数千年，并影响着许多其他文化的文学作品。

波斯文学和艺术是世界史上最丰富的艺术遗产之一，其建筑、绘画、编织、陶艺、书法、金属加工和雕塑等许多艺术在媒体报道中具有一定的影响力。

波斯文学是现代波斯语作品的主体，9世纪以来一直使用波斯语撰写。现代波斯语文学的形式在伊朗被称为法尔斯，也是伊朗的官方语言；在阿富汗称之为达里语，它和普什图语是阿富汗的官方语言；塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦把法尔斯语用塔吉克的西里尔字母书写。几个世纪以来，在中亚西部、印度次大陆和土耳其等地现代波斯语是享有很高声望的文化语言。

波斯文学跨越了2500年的历史，尽管伊斯兰前的许多材料已丢失。它起源于今天靠近伊朗边境的某些偏远地区，然而波斯语在中亚大陆繁荣并幸存下来了。

伊斯兰前的伊朗文学

留存下来的古波斯文学作品寥寥无几，其中大部分是阿契美尼德国王的皇家铭文，特别是大流士一世(公元前522-486年)和他的儿子薛西斯。伊斯兰征服伊朗以后琐罗亚斯德教的经文被摧毁了。被迫逃往印度的琐罗亚斯德教徒帕西人带走了一部分该教的经典，包括有关阿维斯陀和古代注释。波斯萨珊王朝时期有关地理和旅行的一些著作被阿拉伯语译本保存下来了。

早期的文学

尽管现存的波斯诗歌碎片被认为可以追溯到公元8世纪，但严格来讲波斯文学的历史开启于9世纪和10世纪，随着阿拉伯哈里发帝国的逐渐衰弱出现了几个较小的王朝，其中最重要的属萨曼王朝。它在布哈拉首次建立了印象深刻的几个宫廷，专门资助天赋好的人认字和学习。其中，最著名的宫廷诗人属鲁达基和达其其。鲁达基通常被认为是第一个伟大的波斯诗人，写了大量的诗句，但很少被保存下来。他的诗风格简单，精练、质朴，对于后期一些诗句繁复的诗人来说，显得不够精致，但更适合现代人的口味。

史诗作曲家达奇奇受命写一部关于古代波斯国王的作品，可是直到去世前只写了一千首对联，其中的一些后来被编入菲尔多西著名的《列王纪》。

文学的黄金时代

第一批主要的波斯诗人聚集在伽色尼的马赫穆德宫廷，包括尤素日(公元1040或1049年)，法如克(公元1038年)，米怒斥日(公元1041年)，阿萨迪(公元1030/1041年)和菲尔多西。前四位写的主要包括诗集，长篇诗涉及既定的主题，譬如春天、失散已久的爱情等。阿萨迪是辩论体裁的先驱，通常在对立行为或思想领域辩论。著名诗人菲尔多西编写的波斯民族史诗《列王纪》，主要是为了纪念伊斯兰前神话般的伊朗历史，一种试图排除引用和表述阿拉伯起源的风格。

在波斯文学黄金时代的核心是萨迪和鲁米的神秘和教导文学。同样值得关注的的还有伊拉克人作者拉玛特(公元1288年)，著有一本带有泛神论倾向的神秘散文和诗歌概要，另外还有一名讲波斯语的印度诗人阿米尔·胡思勒(1253-1324)。黄金时代的巅峰是诗人哈菲兹的作品，神秘主义是波斯诗歌的主要特征，波斯学在哲学、历史和科学著作中兴起过。

波斯文学的意义

波斯诗歌区别于大多数用欧洲语言书写的诗歌的一个重要特征是所有的诗歌几乎都是书写于一千多年前，直到今天，仍然对讲该种语言的民族来讲很容易理解。

波斯语，尤其是它的文学形式，经过数千年的岁月表现中比大多数欧洲语言保持的更加稳定。

大量广泛的散文文学，主要是叙事、轶事和道德的文学，也在蓬勃发展，但在质量和数量上都比不上诗歌。事实上，诗歌是波斯最杰出的艺术，也是她最突出的文化成就。

一些著名的文学巨星

菲尔多西（941—1020年），《列王纪》的作者，该书是世界上由一个诗人创作的最长的史诗之一，也是伊朗民族的史诗记载，包含了许多有关波斯神话英雄的惊人故事，如鲁斯塔姆。

哈菲兹（1315—1390年），被伊朗人认为是为大量波斯文学提供巨大灵感的重要人物。

萨迪（1210—1291年），是中世纪波斯著名的诗人和散文家。他对语言的熟练应用是无可争议的，他的作品质量为他赢得了伊朗人“演讲大师”的称号。

鲁米（1207—1273年），是13世纪的波斯诗人、伊斯兰学者、神学家和苏菲派神秘主义者，来自呼罗珊。其影响力已超越了种族和国界限制，伊朗人、塔吉克人、土耳其人、希腊人、普什图人以及中亚的其他穆斯林都很喜爱他。

海亚姆（1048—1131年），出生于伊朗东北部的内沙布尔市，是一位数学家、天文学家、哲学家和诗人。作为一名天文学家，他设计了贾拉利历法，一种具有非常精确的33年间隔周期的阳历。有一种传统观点认为他的诗是用四行诗的形式书写的。

内扎米（1141—1202年），是一位多产的作家，内扎米是继菲尔多西之后伊朗最著名的叙事诗人，伊朗学者这样的评价：“内扎米不愧是一个运用波斯语言的大师，是能够同菲尔多西和萨迪齐名的伟大诗人。他创作的长篇叙事诗完美并独具风格。”。他的作品非常受欢迎，他浪漫主义诗歌中的片段是微型画家最喜欢的题材。

波斯文学遗产

波斯文学是波斯文化皇冠上的一颗璀璨的宝石，它深刻地影响了奥斯曼土耳其、印度穆斯林和中亚突厥语的文学，是歌德、爱默生、马修·阿诺德和豪尔赫·路易斯·博尔赫斯等人的灵感来源。

著名的文学人物继续沿用着古波斯大师们的伟大作品，阿迪布，巴哈尔，拉胡蒂，沙赫里亚，阿尔法和女诗人帕文·埃特萨米。近几十年的诗人包括尼玛·姚世吉，若狄，汉里日，伊斯拉米，古尔迟，艾哈迈德·沙姆洛，马赫迪·阿克哈万·萨勒斯，苏赫拉比等。其中一些诗人为波斯文学引入了新的诗歌形式。在这里，我们不应忘记萨德克·赫达亚特，萨德克·丘巴克和许多其他人的伟大作品，他们丰富了波斯文学。