伊朗最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊会见塔吉克斯坦总统拉赫蒙

伊朗国家通讯社（IRNA）：塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙29日抵达伊朗首都德黑兰，30日与伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）会晤。

会晤间伊朗最高领袖说，当前伊朗伊斯兰共和国政府就与周边国家致力于加强关系的政策，在此框架伊塔两国关系应该经历基本性的转变。

阿亚图拉·哈梅内伊指出，伊朗与塔吉克斯坦两国在历史、宗教、文化和语言方面拥有不少的共同点，而这么多相似之处使两国关系就像一个家庭一样密切。

他赞赏塔吉克斯坦总统拉赫蒙在该国为扩大使用波斯语的新政策并说，最近伊朗总统莱希先生对贵国进行访问表明伊朗政府为与塔吉克斯坦扩大关系的真正意志和意愿。

伊朗最高领袖表示，虽然在过去的一年里伊塔两国关系深化了一些但是我们与所需点的距离还是很大。

阿亚图拉·哈梅内伊说，伊朗在技术和工程、工业和科学领域拥有巨大和重要的潜力并能够在这些方面为塔方提供积极的帮助；为此两国各领域的合作委会应该务实地发挥作用。

他表示，尽管制裁伊朗在各领域的进步是令人瞩目的而无疑的是如果没有那些制裁我们国家的这么大进步也不会实现的，这是因为制裁使我们了解到依托我国内功和能力的重要性。

伊朗最高领袖强调，制裁是大国对付其他国家的有力武器，而能使该武器失效的东西就是各国注意到其内在的潜力。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，伊朗与塔吉克斯坦拥有合作潜力和共同点的领域是包括在内阿富汗问题的地区趋势；我们两国就阿富汗的担忧是共同的而双方都担心恐怖主义和极端分子运动在该国的扩大。

他说，我们认为目前在阿富汗上台的先生们应该能够在该国组建全面和有广泛代表性的政府。

伊朗最高领袖提到最近伊朗武装部队总参谋长巴戈里将军访问塔吉克斯坦并在杜尚别出席伊朗向塔吉克斯坦出口的阿巴比尔2型无人机生产线落成典礼并说，无疑的是今天在各国实现安全方面，无人机是个很重要的因素。

会晤中，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙指出，很高兴能与阿亚图拉·哈梅内伊进行会晤并说，我们今天在商务、经济、工业等领域与伊朗高官进行了积极的交流，希望根据两国签署的备忘录能加强双边的关系。

他表示，两国就包括在内阿富汗等安全方面的担忧是双边关注重要问题之一。拉赫蒙指出，我们要求在通过组建全面和有广泛代表性的政府，早点在阿富汗实现和平与安定。