伊朗最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊：革命与宗教比任何时间赢得了民众广泛支持

伊朗国家通讯社（IRNA）：４日在首都德黑兰南郊的伊玛目·霍梅尼陵举行伊朗伊斯兰革命领导者、精神领袖逝世33周年纪念活动。伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在纪念仪式上发表讲话，号召人民延续伊玛目·霍梅尼精神，不畏惧外来威胁。

伊朗最高领袖说，伊朗的敌人一直在误判，原因是一些叛国者作为顾问给他们无根据的意见；这些背叛的顾问不但背叛了自己的国家还背叛美国政客因为通过错误的建议使他们失败。

他说，“伊朗人民远离其宗教理想”是这些叛国者错误建议的例子，这些错误建议使美国面对伊朗人民的全面失败。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，当时数千万的民众纷纷赶来，走上街头，来迎接我们伟大烈士苏莱曼尼将军的遗体明显地表明伊朗人民相信宗教和抵抗精神。

伊朗最高领袖对伊朗民众强调，你们不应该允许敌人破坏你们的宗教性身份并能颠倒事实。你们不应该允许敌人能把关于伊玛·霍梅尼精神的事实歪曲。

他说，我们的人民应该保持警惕揭露敌人的谎言和心理战；比如最近希腊政府因为美国的指挥对伊朗进行"偷油"的做法，但是一旦面临我们国家勇敢军方的回应在其媒体上谴责伊朗所说的盗窃；这是他们的心理战，无疑的是他们偷了我们的石油而收回你的被偷的财产并不教偷东西。

1979年2月，伊朗宗教领袖伊玛目·霍梅尼领导的伊斯兰革命推翻了巴列维王朝，成立了伊朗伊斯兰共和国。

当年12月，伊朗举行公民投票通过新政权成立后的第一部宪法。根据宪法，伊朗实行政教合一、神权高于一切的政治体制，最高宗教领袖霍梅尼为伊朗国家最高领导人。

1989年伊玛目·霍梅尼病逝后，通过专家会议推举，阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊当选为伊朗最高领袖。