阿亚图拉哈梅内伊：今年的圣城日演变成国际社会对犹太复国主义篡夺政权爆发强烈抗议的日子

革命领袖强调，不应让加沙问题脱离世界舆论的关注。他表示，犹太复国主义政权犯下的种族灭绝、大规模屠杀、轰炸和袭击妇女儿童、病人和医院等罪行在近些年来是史无前例的，该政权罪行之严重，甚至引发了在西方和欧美文化中长大的人强烈谴责和抗议的声音。

他在对这六个月战争的总结中认为，犹太复国主义政权在两个方面都失败了，并说道：他们的第一次失败是波斯历7月15日（公历10月7日）的阿克萨洪水行动，导致声称拥有完善情报系统和军事优势的政权遭受了来自资源有限的抵抗组织的巨大情报失败，而犹太复国主义政权的这种失败和屈辱是前所未有的，这一失败已经无法弥补且永远不可挽回。

阿亚图拉哈梅内伊称犹太复国主义者的第二次失败是未能实现袭击加沙时许下的目标，并提到犹太复国主义者享有美国全面的军事、财政和政治支持，包括否决安理会决议。他补充道，尽管有全方位的支持，犹太复国主义者甚至无法实现他们预期的哪怕一个是目标。

伊斯兰革命领袖补充道：他们想要摧毁抵抗组织，特别是消灭哈马斯，而如今，哈马斯、伊斯兰圣战组织和加沙抵抗组织在面临诸多问题的情况下仍竭尽全力地打击该侵略政权。

他认为，犹太复国主义者在面对抵抗战士时屡遭失败，这种无助是其滥杀无辜妇女和儿童的原因。他表示，犹太复国主义者的失败肯定会继续下去，他们的绝望努力，就像他们在叙利亚所经历的那样，会成为打在他们脸上响亮的耳光，他们的问题也无法解决。

阿亚图拉哈梅内伊强调，犹太复国主义者将无法从他们深深陷入的泥潭中获得拯救并补充道，犹太复国主义政权将日益衰弱，慢慢趋向于腐朽和毁灭，我们殷切期望我国的年轻人能够看到圣城宝地再次回到穆斯林手中，穆斯林大众在远寺礼拜祈祷、伊斯兰世界庆祝该篡夺政权毁灭的那一天。

他将伊朗伊斯兰共和国的成立描述为对伊斯兰世界的一个巨大的机遇。他在强调伊朗伊斯兰体系日益强盛的力量及敌人日渐衰弱时说，阿克萨洪水行动之后，抵抗阵线及其对立阵线的地区情况和局势已经发生了变化，未来将有可能发生翻天覆地的变化，“伊斯兰、抵抗阵线以及伊朗伊斯兰共和国”的敌人在被动接受这些变化的同时也必须清楚，他们无法适应这些变化，亦无法在伊斯兰社会统治这一地区。

会议结束时，伊斯兰革命领袖领导众人进行了昏礼和宵礼的拜功。革命领袖在两番礼拜之间，提到国际圣城日即将到来并强调今年的圣城日将演变成国际社会对篡夺政权爆发强烈抗议的日子。他表示，如果说往年伊斯兰国家广泛参加圣城日，那么今年的圣城日将演变成国际社会对篡夺政权爆发强烈抗议的日子。今年非伊斯兰国家也可能会积极参与圣城日游行，我们希望伊朗民族能在这一天且在各个领域都大放异彩。