哥伦比亚宣布彻底断绝与犹太复国主义政权的外交关系

据伊通社（IRNA）援引路透社报道，周三，哥伦比亚总统在国际劳动节讲话中表示，由于犹太复国主义政权在加沙犯下的累累罪行，明天，哥方将断绝与犹太复国主义政权的外交关系，因为对方有个实施“种族屠杀”的总理。

佩特罗强调：我在这里宣布，5月2日我们将彻底切断与犹太复国主义政权的外交关系，因为该政权及其总理本杰明·内塔尼亚胡在加沙犯下了种族灭绝罪。

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：哥伦比亚总统此前曾威胁犹太复国主义政权断绝关系，并表示，如果我们必须与以色列断绝关系，我们就定会这样做。