哈马斯：我们呼吁所有国家断绝与犹太复国主义政权的关系

哈马斯运动声明中指出：我方欢迎土耳其共和国最近支持巴勒斯坦民族的决定，包括暂停与犹太复国主义政权的商业往来以及宣布加入南非针对犹太复国主义政权提出的种族灭绝申诉，我们认为土耳其的决定非常有价值。

哈马斯补充道：我们认为这些勇敢的决定反映了土耳其民族支持巴勒斯坦民族斗争及其自由和自决权的真实立场。

声明强调：我们呼吁所有国家，特别是阿拉伯和伊斯兰国家，断绝与“纳粹犹太复国主义”政权的一切联系，在国际上孤立该政权，并追究其恐怖分子领导人对加沙地带儿童和平民犯下系统性罪行的责任。