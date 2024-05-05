中国强烈反驳加拿大“干涉选举”污蔑

伊朗官方通讯社（IRNA）周日报道：中国驻加拿大大使馆在一份声明中写道：“加拿大总理特鲁多的言论是毫无根据的诽谤，我们谴责这些言论并强烈反驳它们。”
声明中还强调：中方从未也毫无兴趣干涉加内政。
中国驻加拿大大使馆还表示，中方强烈敦促加方尊重和正视事实，摒弃意识形态偏见，停止炒作“中国干涉”谎言，停止毒化中加关系氛围，否则必将自食恶果。
此前，中国外交部发言人就美国国务卿有关北京干涉其他国家内政和美国大选的说法表示：这违背了我们外交的基本原则。
伊通社（IRNA）德黑兰5月5日报道：中国驻加拿大大使馆发表声明，强烈反驳加拿大“干涉选举”污蔑，称其毫无根据，并补充道，中方从未也毫无兴趣干涉加内政。
伊朗官方通讯社（IRNA）周日报道：中国驻加拿大大使馆在一份声明中写道：“加拿大总理特鲁多的言论是毫无根据的诽谤，我们谴责这些言论并强烈反驳它们。”
声明中还强调：中方从未也毫无兴趣干涉加内政。
中国驻加拿大大使馆还表示，中方强烈敦促加方尊重和正视事实，摒弃意识形态偏见，停止炒作“中国干涉”谎言，停止毒化中加关系氛围，否则必将自食恶果。
此前，中国外交部发言人就美国国务卿有关北京干涉其他国家内政和美国大选的说法表示：这违背了我们外交的基本原则。
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